Власть перед выборами обещает подкормить обнищавших бюджетников

Правда, всю прибавку зарплат «съедят» выплаты по кредитам и налогам



© KM.RU, Александра Воздвиженская

Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении еще 15,4 млрд. рублей на повышение зарплат работникам бюджетной сферы — для исполнения «майских указов» Владимира Путина. Документ опубликован в среду, 24 января, на сайте кабмина.

Как сказано в пояснительной записке, на зарплаты работникам сферы образования будет дополнительно направлено 7,2 млрд. рублей, сферы науки — 3,4 млрд., сферы здравоохранения — 3,4 млрд. Также дополнительные 0,5 млрд. рублей правительство направит на повышение зарплат работников сферы культуры.

Оставшиеся 0,9 млрд. будут распределены с учетом анализа итогов повышения зарплат и темпа роста среднемесячного дохода, уточняется в тексте.

Напомним: в 2018-м году «майские» указы президента должны быть полностью выполнены. Суть их в том, что зарплата врачей, учителей, работников культуры, науки, преподавателей вузов должна стать кратной средней зарплате в регионе.

Так, зарплата преподавателей и мастеров производственного обучения в учреждениях начального и среднего профобразования, работников учреждений культуры, социальных работников, в том числе социальных работников медицинских организаций, младшего и среднего медперсонала должна дотянуться до средней зарплаты в регионе. А у врачей, преподавателей вузов, научных сотрудников — до 200% средней зарплаты.

Как ранее заявлял министр финансов Антон Силуанов, зарплаты работников бюджетной сферы, включенных в «майские указы», вырастут с января 2018 года в среднем на 23%.

Кроме того, как сообщала пресс-служба Минтруда России, на 4% вырастет зарплата бюджетников, не упомянутых в «майских» указах. Речь идет о людях, работающих в федеральных учреждениях социальной сферы, медико-социальной экспертизы, центрах гигиены Роспотребнадзора, науки, гидрометеорологической службы, ветеринарных лабораториях, спасательных центрах МЧС, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта.

Благодаря этому, в общей сложности только на федеральном уровне повышение коснется более двух миллионов человек — на эти цели в бюджете было сразу предусмотрено 22,2 млрд. рублей.

Всего же в 2018 году, как заверял министр труда и социальной защиты Максим Топилин на декабрьском съезде «Единой России», из федерального и региональных бюджетов на заработные платы бюджетникам будет дополнительно выделено почти 300 млрд. рублей.

Вместе с тем, 30% россиян сообщили в ходе опроса Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики, что их личное финансовое положение в 2017 году ухудшилось, а 18% - что в ближайшие 12 месяцев эта тенденция продолжится. Доля тех, чье финансовое благополучие выросло, оказалась всего 10%. О надеждах на поправку материального положения сообщили 12% опрошенных.

Как отреагирует экономика на повышение зарплат, повысится ли в реальности благосостояние населения?

— Экономические итоги 2017 года еще не подведены, но уже можно сказать, что заработные платы вырастут примерно на три процента, а реально располагаемые доходы населения окажутся в отрицательной зоне, — отмечает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. — Другими словами, доходы граждан сократятся, пусть не критически. И надо понимать: хотя падение доходов приостановилось, оно и сейчас составляет «минус» 10−12% к уровню 2013 года.

При этом перспективы на 2018 год, с точки зрения потребительского спроса, достаточно сдержанные. Данные опроса Центра конъюнктурных исследований справедливы: примерно у трети сограждан материальное положение и впрямь ухудшилось. Но коллизия в том, люди еще и устали от режима экономии. Об этом говорит рост числа выданных кредитов и на бытовую технику, и на ипотеку.

Приведу только одну цифру. В 2017 году граждане взяли потребительских кредитов более чем на 1,2 трлн. рублей. Это значит, потребительское кредитование прибавило 12−15% в год — это высокий темп.

Все эти кредиты придется рано или поздно гасить, и бремя долга неизбежно скажется на потреблении. Именно чтобы сгладить ситуацию, кабмин предпринял ряд шагов, включая повышение зарплат бюджетникам. Тем более, такое повышение совпало с началом нового избирательного цикла.

— Какие шаги вы имеете в виду?

— Помимо индексации зарплат бюджетникам в рамках форсированного исполнения «майских указов», предусмотрена индексация пенсий и списание с населения разного рода налоговых задолженностей. В целом речь идет о списании налоговых недоимок и штрафов на сумму около 200 млрд. рублей.

Если же считать все социальные трансферты (включая материнский капитал, а также различные компенсации и возмещения, которые граждане получат от государства), как раз и наберется сумма, равная объему взятых потребительских кредитов — чуть больше 1 трлн. рублей.

В итоге потенциальный вычет из потребления 2018 года будет скомпенсирован приростом по всем видам социальных трансфертов и списанием налогов.

— Получается, 300 млрд. рублей прибавки, которые получат бюджетники в 2018 году, экономику не разгонят?

— Потреблению, как я показал, расти особо не на чем. Поэтому, полагаю, объемы розничного торгового оборота и платных услуг населению останутся на текущем уровне — 1−1,2% ВВП. Такое потребление, совершенно очевидно, не является драйвером экономического роста.

Но, повторюсь, если бы не было индексаций разного рода, повышения зарплат бюджетникам, трансфертов и списания налогов, ситуация была бы много хуже.

Напомню, прогноз роста ВВП на 2017-й год составляет 1,6−1,8% ВВП. Что до 2018 года, из-за некоторого прогнозируемого замедления роста мировой экономики, ВВП России, скорее всего, будет еще ниже — примерно на 0,2%.

— 300 млрд. рублей, которые дополнительно получат бюджетники в 2018-м году, — прибавка ни о чем, с точки зрения влияния на экономику, — считает доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский. — Напомню, что объем денежной массы в стране — около 10 трлн. рублей. На мой взгляд, прибавка в рамках «майских указов» приведет лишь к тому, что люди станут чуть больше тратить в магазинах на еду.

Замечу, повышением зарплат бюджетникам «майские указы» не ограничиваются. Они также предусматривают, к примеру, создание 25 млн. высокотехнологичных рабочих мест. Но и этот пункт погоды для экономики не делает: Росстат вышел из положения, заявив, что рабочее место, где зарплата выше средней по региону, считается высокотехнологичным.

Словом, чиновники изворачиваются, чтобы повысить процент выполнения «майских указов». С другой стороны, надо понимать: пунктов в указах много, и добиться их мгновенного выполнения действительно нереально. Работа в этом направлении идет, но планомерно и медленно.