Последняя битва за «ТоАЗ»

Арестован куратор продажи бизнеса Сергея Махлая

На прошлой неделе сотрудники ФСБ России арестовали бывшего руководителя службы безопасности «Тольяттиазота» Олега Антошина за незаконный оборот и торговлю оружием. По информации «СО», арест напрямую связан с конфликтом вокруг «ТоАЗа» и может в том числе сказаться на идущих переговорах о продаже завода: задержанный Антошин был одним из организаторов переговоров потенциальных покупателей с собственником корпорации Сергеем Махлаем.

Тольяттиазот. Фото с сайта ru.wikipedia.org

16 января 2018 года сотрудники 2-й службы ФСБ России задержали несколько жителей Москвы и Тольятти. В их числе оказались бывший руководитель службы безопасности «Тольяттиазота» Олег Антошин, его экс-заместитель Алексей Алексеев, а также бывший руководитель службы безопасности известного опального российского олигарха Бориса Березовского, владелец Федерального информационного центра «Аналитика и безопасность» Сергей Соколов. Все они обвиняются по ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств)

Формально ситуация, приведшая к аресту, выглядит несколько фантасмагорично. По сведениям источников «СО», все задержанные участвовали в создании истории о якобы готовящейся серии терактов. Все началось с задержания на границу с Россией некоего гражданина Украины, который переносил с собой оружие и взрывчатку. Позднее выяснилось, что данная взрывчатка и оружие предназначались для размещения в съемной квартире. Затем оказалось, что есть уже и другие съемные квартиры с аналогичной начинкой. Всего их, по данным источников «СО», было восемь. Помимо оружия, на квартирах были найдены материалы ИГИЛ (террористическая организация, деятельность на территории РФ запрещена законом), фотографии объектов потенциальных терактов. А также документы, из которых следовало, что адвокатскую поддержку потенциальные получатели оружия могут найти по адресу, совпадавшему с адресом строительной компании «МСА-Строй»

Как утверждают источники «СО», речь могла идти о том, что создатели сети квартир лжетеррористов сознательно формировали видимость широкомасштабного заговора, о котором должно было статьи звестно силовикам и привести их по заранее сформированному следу в офис компании «МСА-Строй». Он находится на территории корпорации «Тольяттиазот» - структуры, которую уже много лет пытаются поглотить различные федеральные игроки. Владельцы и менеджеры завода несколько раз заочно арестованы и скрываются за границей, но пока держат оборону.

Зачем в этой ситуации могли быть нужны «левые» теракты? Существует как минимум несколько верский, объясняющих происходящее. Главная из них – вероятность перехвата управления «ТоАЗом». Звучит громкое заявление о терактах, работает пресса, создается шум, на предприятие заходят силовики – и вот уже менеджмент теряет контроль над происходящим. Ситуация более чем вероятная.

Тон в обсуждении этой версии задал популярный телеграм-канал «Футляр от виолончели», прямо связавший аресты с противостоянием владельцев «ТоАЗа» и предпринимателя Дмитрия Мазепина. Представители семьи давно вовлечены в бесконечную серию конфликтов, состоящую из череды уголовных дел, арбитражных разбирательств, судов по всему миру. Представители «ТоАЗа» неоднократно обвиняли Мазепина в попытках силового захвата завода, со стороны пресс-менеджеров обвиняемого неоднократно звучала информация о нарушениях, которые допускает менеджмент «ТоАЗа». В версии «Футляра от виолончели» под лжетеракты Соколова и Антошина же готовилась телепередача «Человек и Закон», которая якобы и должна была показать «террористов» с «ТоАЗа» во всей красе.

Насколько правдоподобна такая версия? Существуют конкретные события, которые косвенно могут ее подтверждать. Дело в том, что попытка увязать террористов и «МСА-групп» не первая.

В конце 2016 года в офисе строительной компании «МСА-Строй» на территории режимного завода «Тольяттиазот» правоохранительные органы неожиданно обнаружили гранатомет РПГ-18 «Муха», боеприпасы, а также экстремистскую литературу ИГИЛ (группировка «Исламское государство», запрещенная в России. – Прим.ред.) с загадочной надписью «для Магомеда». Данная находка громко освещалась в российских СМИ и позиционировалась как доказательство активной деятельности, которую ведет международный терроризм на территории России.

Впрочем, по информации «СО», обнаружение гранатомета на «ТоАЗе» могло иметь совсем иные причины и быть напрямую связано с именем одного из арестованных на прошлой неделе лиц – Олега Антошина.

Последний долгое время возглавлял службу безопасности «Тольяттиазота». Но роль Антошина на предприятии не ограничивалась исключительно вопросами безопасности, крайней важными для завода, пребывающего в затянувшемся корпоративном конфликте. Лишенным возможности находиться в России, Махлаям приходилось управлять «ТоАЗом» через доверенных лиц, и Антошин занимал в выстроенной ими системе одну из ключевых позиций. Он выступал своего рода публичным лицом «ТоАЗа» - являлся депутатом Тольяттинской городской думы, и в СМИ даже обсуждалась информация о его планах попасть в Государственную думу. Он же был одним из тех людей, с разными людьми в России, в том числе потенциальными покупателями.

Но затем Сергей Махлай изменил стратегию и привлек к управлению «ТоАЗом» команду московских менеджеров, публичным лицом которой является известный российский адвокат Петр Орджоникидзе. Данная инициатива оставила Антошина не у дел. По странному стечению обстоятельств в офисе «МСА-Строй» тогда нашли гранатомет и литературу террористов, т.е. примерно тот же коктейль, который готовили задержанные сейчас.

Почему в истории оказалась замешана «МСА-Строй»? Организация занимала свое место в бизнесе «ТоАЗа». По данным сисетмы «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в Москве и подконтрольна гражданам Турции. Правда, сейчас основным владельцем числится некий Тимур Джегутанов, однако, скорее всего, перестановки в числе собственников компании были связаны с антитурецкими санкциями, введенными после уничтожения российского бомбардировщика в Сирии.

«МСА-Строй» не может похвастаться огромными объемами бизнеса. Наибольшую выручку компания получила в 2015 году, когда она превысила 750 млн рублей. Зато организация успела прославиться в России благодаря контактам с «ТоАЗом». В ряде СМИ публиковались результаты проверки Росфинмониторинга, выявившей схемы вывода денег с «Тольяттиазота». Согласно данным РФМ, со счетов «ТоАЗа» в Тольяттихимбанке по договорам водились «МСА-Строй», которая в свою очередь перечисляла их фирмам-однодневкам, откуда они переводились в Турцию, после чего их следы терялись. Тогда эксперты предполагали, что конечными получателями денег могли являться сами Махлаи. Учитывая их преследование в России правоохранительными органами и корпоративный конфликт с миноритариями, Махлаи не имели возможности законно выплачивать себе дивиденды. Но ведь деньги можно получать и через схемы. И опять же об участии в схеме «МСА-Строй» могли знать только ряд доверенных лиц. Поэтому то обстоятельство, что гранатомет нашелся именно в офисе этой фирмы, не выглядит случайным.

Криминальные скандалы вокруг «ТоАЗа» в тот период обнаружением гранатомета не ограничились. В начале 2017 года в Тольятти с наркотиками был задержан финансовый директор «ТоАЗа» Алексей Неплюев. Уже тогда эксперты предполагали, что это могут быть звенья одной цепи. Мог ли такой скандал дискредитировать в глазах Махлаев московскую команду менеджеров, показав ее неэффективность в условиях жесткого прессинга? В теории – безусловно.

Участие в произошедших событиях принимал и Соколов. По крайней мере, в СМИ он напрямую обвинил Махлая в связях с ИГИЛ. Так или иначе, но конфликт был улажен и о громкой находке в Тольятти, казалось бы, вскоре забыли. Внешне сошел на нет и внутренний конфликт на «ТоАЗе». Антошин, несмотря на то, что хранил хорошие отношения с Сергеем Махлаем. По крайней мере, по сведениям источников «СО», сам Антошин позиционировал себя как доверенное лицо Мазлая, курирующее процесс продажи химического гиганта. И даже активно продавал свои услуги по контактам с Махлаем на разном уровне. По неофициальной информации, осенью 2017 года он вел переговоры, которые закончились встречей представителей «Альфа-Групп» и Сергея Махлая. Встреча, в свою очередь, прошла безрезультатно.

Что случилось дальше? Перестал ли Антошин верить в то, что заработает на Махлае, и решил ли он заработать на участии в заходе на его оппонентов на завод? Или же история лжетерактов писалась снова для разгона существующей команды менеджеров и перехвата потоков огромного завода? Происходящее до конца непонятно.

Непонятно в силу обстановки на самом «ТоАЗе». Завод, который сам Сергей Махлай оцениваем, по информации «СО», в $1.3 млрд, предлагался широкому кругу покупателей. И продажи его велись по разным каналам – начиная от засвеченной в СМИ попытки найти покупателя, используя услуги ИК «Ренессанс Капитал», и заканчивая многочисленными частными консультациями, которые вели разные лица – от собственно Антошина до известных в России адвокатских бюро. Мешанина была такой, что в рамках происходящего любой мало что представляющий из себя участник процесса (а Антошин не располагал ни каким ресурсом) мог просто быть использован любой силой. В пресс-службе «ТольяттиАзота» «СО» сообщили, что Олег Антошин не является сотрудником ПАО «ТоАЗ» или связанных с ним компаний около года, не став вдаваться в более подробные комментарии.

Авторы: РОМАН АВРУСИН, ОЛЬГА КОНОВАЛОВА