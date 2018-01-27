Давос и кризис глобализма

Первое, что бросилось в глаза на экономическом форуме в Давосе – это необычная «представительность» со стороны западного политического истеблишмента

В Швейцарии завершился очередной Всемирный экономический форум. В отличие от подобных мероприятий прошлых лет, альпийская встреча политиков и бизнесменов всего мира в этом году создала немного поводов для «топовых» новостей. Самое интересное, судя по всему, происходило «за кулисами» ВЭФ. Но некоторые внешние детали позволили отследить весьма любопытные тенденции.

Стоп-кадр видео с сайта fortune.com

Первое же, что бросилось в глаза – это необычная «представительность» Давоса-2018 со стороны западного политического истеблишмента. Он собрал одновременно фактических первых лиц США, Франции, Германии и Канады. Ничего подобного не происходило уже более двадцати лет.

Президент США Дональд Трамп хвастался последними экономическими достижениями Штатов, обещал «сильный доллар», призывал весь мир дружно противодействовать ИГИЛ* и КНДР и при этом не забывал договариваться об инвестициях в американскую экономику.

Немецкий канцлер Ангела Меркель также попросила у всего мира поддержки в деле борьбы с терроризмом, пообещала постараться сохранить хорошие отношения с Великобританией и призвала Европейский Союз к единству в контексте общения с Россией, Китаем, Индией и США.

Президент Франции Эммануэль Макрон оказался чуть более разговорчивым, чем его коллеги. Он констатировал «сильнейший кризис» процесса глобализации, заявил о необходимости написания совместной стратегии ЕС на ближайшие десять лет и призвал Европу быть сильной, чтобы не допустить раздробленности всего мира.

Выступление премьер-министра Канады Джастина Трюдо в известной мере перекликалось с речью Макрона. Глава страны кленового листа рассуждал о «меняющемся» мире, в котором растет социальное неравенство и о неуверенности в завтрашнем дне, охватывающей западные общества.

Тревогу можно было услышать и в словах главы Организации экономического сотрудничества и развития Анхеля Гурриа: «Мир меняется, ситуация вокруг Европы становится все более сложной и запутанной. И потому ключевые слова здесь - "многосторонние отношения". И, кстати, именно это предлагает президент Франции, который сказал, что так и должен называться следующий министерский совет ОЭСР».

В целом же лидеры западного мира в своих публичных выступлениях усиленно намекали на некие «сложности», но слов своих не конкретизировали. Но нужно понимать, что они впервые за долгие годы собрались в Давосе такой представительной компанией не для того, чтобы делать туманные намеки или «играть в крокодила». Однако теневую повестку форума они, судя по всему, решили обсуждать без посторонних глаз.

А вот Китай демонстративно отправил в Давос хоть и представительную, но все же совсем не такую «весомую» делегацию, как в прошлом году. Если в 2017-ом на Форум прибыл лично председатель КНР Си Цзиньпин, то теперь Пекин ограничился отправкой в Швейцарию делегации во главе с членом Политбюро и руководителем Канцелярии Центральной руководящей группы по финансовым и экономическим делам Лю Хэ.

И если в прошлом году глава Китая выступил с сенсационными тезисами в поддержку «глобализации с китайским лицом», то теперь Лю Хэ просто развил темы, поднятые в свое время его руководством, пообещав «всестороннее продвижение открытости внешнему миру» и развитие транспортных магистралей, связывающих КНР с другими странами.

Россия же адресовала Западу целый ряд символичных сигналов. Наша делегация в пять раз уступала по размерам британской, и возглавлял ее (как и у китайцев) не президент и не премьер-министр. Российских управленцев повез в Давос замглавы правительства Аркадий Дворкович.

Оценки политики западных стран были шокирующе прямолинейными. Например, глава ВТБ Андрей Костин прямым текстом обвинил Запад в использовании санкций с целью принудительной смены власти в России. Он предостерег евроатлантическое сообщество от политики, ведущей к «нарастающей угрозе военного конфликта», и от новой «холодной войны» с «гонкой вооружения».

Обычно подобные заявления звучали в РФ из уст представителей силового или внешнеполитического блока. Если же такую риторику позволяют себе экономисты, это значит - отношения России с Западом замерзли уже настолько, что даже бизнесмены не боятся «снизить их температуру» еще больше. Больше просто уже фактически некуда...

Дворкович же вместе с министром энергетики РФ Александром Новаком рассуждали о том, что западные санкции наносят ущерб именно тем странам, которые их в свое время вводили.

Позабавила делегация Украины. СМИ «незалежной» пророчили некую судьбоносную встречу между Трампом и Порошенко в Давосе. Однако президент США, вместо того, чтобы уделить немного время украинскому лидеру, договорился о встрече с куда более важным лицом – с главой Руанды.

Порошенко по устоявшейся традиции много ругал Россию на переговорах с восточноевропейскими лидерами, с которыми в очередной раз договорился дружно воевать с «Северным потоком-2». Не принеся своей стране никакой пользы, Порошенко успел пожить за бюджетный счет в отеле Grand Hotel Quellenhof & SPA Suites в «президентском номере», связанным с «президентским этажом» (такое удовольствие обходится до 20 тысяч евро в сутки). Потолки в номере Порошенко были покрыты кристаллами Swarovski, на обои нанесено золотое напыление, а в специальную «антипохмельную» ванную вода поступала прямо из геотермальных источников.

Если говорить об атмосфере Давоса в целом, то среди присутствовавших там неолибералов витал дух боязни политики протекционизма и политиков-консерваторов, которые с каждым днем становятся все более популярны в Европе. Об этом говорили спикеры «второго эшелона» и писали освещающие форум западные журналисты.

Россия дала понять Западу, что больше не намерена играть по его правилам, а Китай – что у него есть собственная схема глобализации и что Европа с Америкой могут либо присоединяться к ней, либо «оставаться на перроне».

Пришли ли лидеры западных стран в ходе кулуарного общения к какому-то общему решению своих проблем – непонятно, но особой радости у них на лицах не было заметно вплоть до завершения всех давосских мероприятий.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ

