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Банкирам из черного списка пожизненно запретят занимать управляющие посты

15:35 29.01.2018
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Пресс-служба Центробанка выпустила комментарии по новым требованиям к деловой репутации банкиров и финансистов, речь идет в первую очередь об акционерах и должностных лицах.

Изменения вступили в силу с 28 января этого года. Они коснутся акционеров и управленцев банков, страховых компаний, НПФ, управляющих компаний и микрофинансовых организаций.

Регулятор отмечает, что будет применять «кросс-функциональный подход при оценке соответствия установленным требованиям к деловой репутации указанных лиц».

Банкиры при этом смогут запросить ЦБ о сведениях о нем в базе регулятора, а также обжаловать в суде свою деловую репутацию или квалификацию. Такая база уже ведется, на начало 2018 года в нее занесены сведения о 5795 лицах, чья деловая репутация не соответствует требованиям законодательства, сообщает «Право.ру».

ЦБ также сможет пожизненно запрещать занятие управляющих должностей и владение акциями в указанных учреждениях, в случае, если лицо привлекли за неправомерные действия при банкротстве кредитной организации или фиктивное банкротство.

При этом, уголовная ответственность должна быть подтверждена вступившим в законную силу судебным актом. Вторым поводом для пожизненного отстранения может стать повторное нарушение требований к деловой репутации.

«Данный закон направлен на то, чтобы сделать работу руководящих органов банков и финансовых компаний более ответственной и профессиональной. Кроме того, новации будут способствовать искоренению проявлений недобросовестной конкуренции на финансовых рынках», - считают в Центробанке.

Требования к деловой репутации связаны с отсутствием судимостей за экономические преступления, также ряд условий, связанных с функционированием организаций и причастности лица к этим процессам. Подробнее с условиями можно ознакомиться в презентации Центробанка.

Темы: Банки в России, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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29.01.2018, 20:44
Гость: gvozd

Они коснутся акционеров и управленцев банков, страховых компаний, НПФ, управляющих компаний и микрофинансовых организаций.
--
причем тут вообще цб рф - это Копия закона принятого в сша и продавленного на уровне оесд.
очередное ЦУ из метрополии.
29.01.2018, 19:48
Гость: Реалист.

Пока расстреливать не начнут, ничего не изменится.
29.01.2018, 18:51
Гость: Прежде всего

Президентам и премьерам.
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