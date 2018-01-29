Банкирам из черного списка пожизненно запретят занимать управляющие посты

Пресс-служба Центробанка выпустила комментарии по новым требованиям к деловой репутации банкиров и финансистов, речь идет в первую очередь об акционерах и должностных лицах.

Изменения вступили в силу с 28 января этого года. Они коснутся акционеров и управленцев банков, страховых компаний, НПФ, управляющих компаний и микрофинансовых организаций.

Регулятор отмечает, что будет применять «кросс-функциональный подход при оценке соответствия установленным требованиям к деловой репутации указанных лиц».

Банкиры при этом смогут запросить ЦБ о сведениях о нем в базе регулятора, а также обжаловать в суде свою деловую репутацию или квалификацию. Такая база уже ведется, на начало 2018 года в нее занесены сведения о 5795 лицах, чья деловая репутация не соответствует требованиям законодательства, сообщает «Право.ру».

ЦБ также сможет пожизненно запрещать занятие управляющих должностей и владение акциями в указанных учреждениях, в случае, если лицо привлекли за неправомерные действия при банкротстве кредитной организации или фиктивное банкротство.

При этом, уголовная ответственность должна быть подтверждена вступившим в законную силу судебным актом. Вторым поводом для пожизненного отстранения может стать повторное нарушение требований к деловой репутации.

«Данный закон направлен на то, чтобы сделать работу руководящих органов банков и финансовых компаний более ответственной и профессиональной. Кроме того, новации будут способствовать искоренению проявлений недобросовестной конкуренции на финансовых рынках», - считают в Центробанке.

Требования к деловой репутации связаны с отсутствием судимостей за экономические преступления, также ряд условий, связанных с функционированием организаций и причастности лица к этим процессам. Подробнее с условиями можно ознакомиться в презентации Центробанка.