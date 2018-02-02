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За январь российские олигархи разбогатели на 16,8 миллиардов долларов

09:45 2.02.2018
Алексей Мордашов. Фото с сайта severstal.com
Алексей Мордашов. Фото с сайта severstal.com
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Совокупное состояние 27 российских миллиардеров за январь 2018 года выросло на $16,8 млрд. 

Это следует из очередного опубликованного рейтинга 500 самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires Index.

Самым богатым россиянином стал основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов, его состояние выросло на $1,04 млрд, до 20,7 млрд. На втором месте - президент "Норильского никеля" Владимир Потанин, чье состояние увеличилось на $1,17 млрд, до $20,1 млрд. Замыкает тройку глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин с состоянием $19,1 млрд (рост на $1,1 млрд).

На $1,55 млрд увеличилось состояние главы "Новатэк" Леонида Михельсона (до $18,2 млрд). За ним следует председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг ($17,1 млрд).

Основатель USM Holdings Алишер Усманов теперь владеет суммой в $15,3 млрд. Следом идет основной владелец "Еврохима" Андрей Мельниченко с состоянием $14,6 млрд.

Напомним, Bloomberg Billionaires Index рассчитывается, исходя из стоимости принадлежащих акций и отчетов компаний.

Темы: Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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02.02.2018, 16:24
Гость: шибздик

правители России хорошо изучили Маркса,поэтому разгромили крупную индустрию и таким образом резко уменьшили число могильщиков(рабочего класса).
02.02.2018, 16:15
Гость: шибздик

Советскую власть валили по технологии ,разработанной кагалом в древние времена-нет продуктов при заполненых складах.Так делались многие революции и бунты.У нас революции 1917 года,снятие Хрущева,переворот девяностых.Нынешние правители(представители кагала)это учли-продуктов и товаров много,а денег у рабов ровно на выживание и сглаживание возмущений.
02.02.2018, 15:56
Гость: Остальные граждане России тоже богатеют

02.02.2018, 14:07 Гость: Интересно
А что же от этого "подъема" не богатеют остальные граждане России?
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В 1993-м году мой сосед уехал на Украину и продал трехкомнатную квартиру за 15 тысяч долларов. Сейчас эта квартира стоит 70-75 тыс долл. Примерно так богатеют и другие граждане России. Стоимость принадлежащего гражданам России имущества непрерывно возрастает. И это не секрет.
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