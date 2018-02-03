ЦБ попросили разъяснить иски АСВ к клиентам, снявшим деньги в банках РФ

В Госдуме готовят обращение на имя главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной по поводу ситуации с участившимися взыскиваниями средств граждан со стороны Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Речь идет об участившихся жалобах граждан на действия АСВ. Агентство обращается в суд, чтобы оспорить снятие средств со счетов клиентами обанкротившихся банков. В частности, если в момент снятия наличных у банка были сложности с выплатами (была в наличии картотека неисполненных платежей), то снятые средства АСВ взыскивает с граждан через суд. Причем речь может касаться и снятия средств, которое произошло год назад. Затем эта сумма может быть возвращена гражданину в рамках основной деятельности АСВ — страховки по вкладам, которая касается счетов до 1,4 млн рублей.

«Это возмутительно и недопустимо. Удивительно, почему суд не поддерживает позицию граждан в данном случае. АСВ — это институт, который обеспечивает сохранность гарантированной выплаты в размере 1,4 млн рублей в том случае, если банк закрывается, у него отбирают лицензии и прочее. Конечно, бывают случаи злоупотребления, когда появляется информация от Центробанка о том, что он намеревается отозвать лицензию у банка, граждане начинают снимать свои деньги. Но это же не касается всех граждан, есть и те, кто запланировано снимает свои средства, почему они должны страдать», — заявил ИА REGNUM глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, ситуация в целом связана с тем, что граждане чаще всего начинают снимать деньги с банкоматов, когда появляется информация о том, что банк находится в состоянии прекращения работы. Тогда АСВ старается предпринять действия, чтобы сохранить денежную массу и затем исполнять свои обязательства конкурсного управляющего.

«Но это не дело АСВ, его дело — выплатить гражданам 1,4 млн рублей, если они имели вклады и банк прекратил свое существование. Получается, что человек, чьи деньги лежат в банке, становится заложником ситуации. Если у банка проблемы, о которых гражданин вообще может узнать сам, проанализировав финансовый рынок, он имеет право пойти и снять эти деньги. Непонятно, на каком основании их должны у него забирать», — подчеркивает Нилов.

Таким образом, отмечает он, получается, что завтра человек, абсолютно легально снявший свои деньги, может стать случайной жертвой, потому что АСВ или другие структуры сочтут, что он снимал свои средства не просто так, а понимая, что у банка будут проблемы.

Однако, считает Нилов, удивительно, что обращаться в суд АСВ стало только сейчас, учитывая, что так называемая «чистка банковского сектора» продолжается уже несколько лет.

«Это значит, что опять ситуация нездоровая. Я обращусь к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, чтобы ЦБ, которому подконтрольна структура АСВ, дал разъяснение сложившейся ситуации и указал, на каком основании это сейчас началось и зачем это сейчас делать, порождать социальную напряженность», — заявил Нилов.

По его словам, возникшая ситуация обостряет недоверие граждан к банковской системе в целом и напрямую бьет по кошельку простых граждан.

«Много лет граждан ориентировали хранить деньги в банках, чтобы эти деньги работали на экономику, а такими действиями делают всё наоборот. Вместо того, чтобы, наоборот, гарантировать людям вклады и повышать сумму страховых выплат, делают всё наоборот, чтобы обрушить банковскую систему и породить кризис, панику и неразбериху», — отмечает Нилов.