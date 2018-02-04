Несправедливые решения судов помогают рейдерам захватывать бизнес предпринимателей

Ситуация, сложившаяся вокруг активов известного предпринимателя, зарабатывающего не на торговле нефтью и газом, а создающим интеллектуальный продукт, диссонирует с объективно необходимыми задачами, стоящими перед Россией

Известный предприниматель Вячеслав Рудников, основатель порядка тридцати компаний в IT-индустрии, в том числе связанных с развитием русскоязычного сектора Internet, находится на пороге краха бизнеса, которому он посвятил много лет своей жизни. Бизнес Рудникова – реальный сектор экономики, и вклад в отечественную экономику предприятий, созданных при его активном участии, невозможно отрицать. Однако сейчас он рискует потерять основные активы.



Останкинский районный суд города Москвы, заседание которого прошло 2 февраля, в лице судьи Соколовой Т.В., поддержал ходатайство руководителя межрайонного следственного отдела Следственного управления по СВАО СК РФ по городу Москве Тимура Блинова и продлил срок наложения ареста на доли ООО «КС-Траст» в уставном капитале ООО «Белкофорте» до 5 марта текущего года.



Совладелец компании Вячеслав Рудников убежден, что предприятие попало под рейдерскую атаку. Он сообщил, что уже несколько лет ведет борьбу с «рейдерами и нечистоплотными бизнесменами, стремящимися отнять у него активы». Причем наложенный арест просто-напросто не дает предприятию работать. Проблема в том, что сама формулировка решения содержит еще и запрет на регистрацию любых изменений в отношении ООО «Белкофорте», включая не связанные с распоряжением его имуществом. То есть не представляется возможным внести изменения в Устав предприятия, сменить директора и произвести другие действия, которые относятся к хозяйственной деятельности компании.



Следователь Блинов считает, что дополнительное время следствию необходимо для выяснения деталей корпоративного конфликта. Однако, как утверждает Рудников, ситуация, имеющая все признаки рейдерского захвата, возникла с подачи генерального директора ООО «Белкофорте» Игоря Сундукова и лиц, с ним связанных.



Сторона защиты выдвинула целый ряд серьезных аргументов против ходатайства Блинова. Полномочия Сундукова, владеющего 0,001% долей «Белкофорте», истекли 8 ноября 2017 года, и, по мнению адвоката Сергея Круглова, не желая покидать должность, преследуя цель хищения имущества, он вступил в сговор с рядом лиц, которые в течение нескольких лет осуществляли рейдерские атаки на активы ряда компаний Рудникова. Защита утверждает, что рейдерский захват неимущественных прав и имущества, включая четыре здания, завершен, над ними установлен полный контроль, а финансовые потоки контролируются посторонними лицами, назначенными Игорем Сундуковым.



Следует отметить, что в декабре 2017 года Сундуков без ведома учредителя заменил охрану зданий на сотрудников подконтрольного ему ЧОПа. Из кабинетов сотрудников учредителя было похищено имущество юридических лиц и личные вещи сотрудников. В частности, сотрудники юридической службы холдинга, придя 4 декабря на работу, обнаружили, что из их офиса вынесены все компьютеры и документы. В настоящий момент часть арендаторов не допускаются в офис, что не имеет никаких законных оснований.



Защита утверждает, что Сундуков обратился в Следственный комитет с заведомо ложным доносом о якобы совершенном преступлении в отношении его собственности, и по просьбе Игоря Сундукова следствие в лице Тимура Блинова ходатайствовало перед судом об аресте долей ООО «КС-Траст». Между тем это не имеет никакого отношения к основному уголовному делу.



На многочисленные заявления о противоправных действиях Сундукова правоохранительные органы не реагируют, и по прошествии двух месяцев по ним так и не принято никаких решений, следственные действия не проводятся. При этом все заявления Сундукова следователь Блинов рассматривает в перевоочередном порядке, решения принимаются незамедлительно – накладывается арест на имущество, арест на внесение каких-либо регистрационных изменений в отношении «Белкофорте», адресованный МФНС РФ №46.



Отметим, что необходимость подъема реального сектора экономики давно стала одной из первостепенных и ключевых целей, к которым нашей стране необходимо стремиться. На эту тему в разное время делали заявления первые лица государства, включая самого Президента страны Владимира Путина.



Однако ситуация, сложившаяся вокруг активов предпринимателя, зарабатывающего не на торговле нефтью и газом, а создающим интеллектуальный продукт, как видим, диссонирует с объективно необходимыми задачами, стоящими перед Россией.