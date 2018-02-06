«Никакого конструктива из суеты Титова с возвратом бизнесменов не выйдет»

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что передал Путину список бизнесменов, которые скрываются в Великобритании, но хотели бы вернуться

В списке пока около 10 фамилий, но их число может вырасти. Немногим ранее он же заявил, что Великобритания теряет статус "убежища для богатых", поскольку с начала февраля вступил в силу закон "О криминальных финансах", согласно которому британские госорганы имеют право затребовать объяснения от владельцев активов, стоимость которых превышает 50 тыс. фунтов стерлингов ($71тыс.), происхождение этих средств с последующим арестом в случае их незаконного происхождения.

Борис Титов. Фото с сайта ru.wikipedia.org

И действительно, бизнесменов стоило бы защитить, если бы не несколько странностей. Дело в том, что в России (и это признал президент) сотни тысяч бизнесменов находятся под уголовным преследованием, и проблемы этих граждан не решаются, чем и должен, вроде бы, заниматься Титов.

Также странно, что дающий надежду беглецам Титов не является гарантом осуществления возврата беглых бизнесменов в Россию, поскольку грядёт скорая смена правительства, и будущее даже самого Титова очень туманно. Ну, и ещё более странно, что Титов пытается спасти тех, кто хоть и был когда-то в России бойким предпринимателем, но сегодня не представляет собой ничего деятельного, как, например, "мистер" Чичваркин. Не говоря уж о том, что спасать будут не олигархов с их баснословными богатствами, а именно бизнесменов.

Впрочем, встречи с Путиным у Титова не было, максимум - передал листок через канцелярию. Да и вся эта кампания с беглецами больше похожа на предвыборный пиар. Об этом Накануне.RU рассказал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.

- Зачем Титову эта суета с беглыми бизнесменами?

- На мой взгляд, ситуация несколько иная, нежели он рисует её перед СМИ. Насколько мне известно, встречи с Путиным по этому поводу у него не было, и список он мог передать только через канцелярию, только через секретариат. А так, чтобы положить на стол, - такого, конечно, не было. Зачем ему это нужно? Затем, что он находится в ситуации предвыборной кампании.

Это не более, чем медиапостановка для привлечения внимания исключительно к своей персоне, потому что многие предприниматели, ныне находящиеся в Лондоне, обвиняются и будут обвиняться по очень тяжёлым статьям Уголовного кодекса.

Дело не только в неуплате налогов или мошенничестве, а в преступлениях против личности как, например, в случае с Чичваркиным – он обвиняется в вымогательстве и похищении человека. И нет никакой гарантии, что усилиями отдельно взятого омбудсмена правоохранительная машина согласится снять эти обвинения, потому что есть материалы дела, есть показания свидетелей, есть экспертиза, есть протокол допроса, есть необходимая база для того, чтобы предъявить обвинение и направить дело в суд.

- Что собой представляют сегодня беглые бизнесмены, насколько они ценны для России?

- Ценность беглых бизнесменов для России минимальна. У людей, которые сегодня находятся в Лондоне, больших капиталов нет, и от того, что они вернутся в Россию, вряд ли они будут вкладывать какие-то деньги в российскую экономику, это первое. А второе - никакого позитивного воздействия на бизнес-климат это не окажет, потому что одно дело, когда вы ходатайствуете от 10 человек статусных, которые с вами смогли договориться в Лондоне, другое дело, когда десятки тысяч предпринимателей сегодня находится под уголовным преследованием внутри страны, о них никто не знает и не собирается ничего предпринимать в их защиту. Путин же говорил о 200 тыс. уголовных дел.

- Насколько сам бизнес-омбудсмен эффективен в своей работе?

- Что касается аппарата бизнес-омбудсмена, то к нему у предпринимателей очень большие претензии. Структура заорганизована, структура не заточена на эффективность и продуктивность своей работы. Структура в очень редком случае оказывает какую-то реальную помощь предпринимателям, которые находятся под правовым гнётом – под фискальным, под правоохранительным.

И когда подобными делами занимался тот же Сергей Борисов из "Опоры", продуктивность была много выше, потому что ему могли позвонить ночью, он мог ночью звонить Министру внутренних дел, он мог в режиме ручного управления что-то пресекать. А у Титова ни большого желания, ни больших возможностей нет. Всё, что он может, - это "ходатайствовать", но это не жест доброй воли, а это его святая обязанность.

- Тогда чем ему поможет эта суета с беглыми бизнесменами?

- Если процент брака с подписями, поданными в ЦИК, будет большой, то это может повлиять на решение о его отстранении от выборов, поскольку кто-то усмотрит в этом политический подтекст. Это уже привлекло внимание СМИ к его персоне, к его якобы усилиям. Это позволит ему продвинуть какие-то свои бизнес-интересы, связанные косвенно с активами людей, которые сегодня находятся в Лондоне. То есть никакой конкретики, никакого конструктива из суеты, предпринятой господином Титовым, не планируется.

У Титова просто элементарно нет полномочий для того, чтобы встречаться что с предпринимателями, что с более статусными персонами британского истеблишмента. Всё, что он может сделать, - это написать докладную записку на имя президента и отправить её в его секретариат. Дальше дело не пойдёт. А если бы Титов мог что-то сделать, он бы, например, мог бы доказать свою эффективность на примере уменьшения или не увеличения налоговой нагрузки на бизнес. По административному гнёту, гнёту отчётности, которая в последнее время только усиливается в отношении предпринимателей.

Например, последние статистические требования — это предоставление в письменном виде отчётности о том, что у вас нет никаких загрязняющих производств и никаких загрязняющих активов. То есть просто пустая отчётность не принимается, для этого нужно писать отдельный документ. А непредоставление этого документа, при том что у вас никаких выбросов нет, влечёт за собой штраф до 50 тыс. руб. применительно ко всем.

Где был Титов, когда эта тема возникла или когда я о ней говорил? Почему не было предпринято ровным счётом никаких усилий для того, чтобы избавить предпринимателей хотя бы от этой необходимости? Где был Титов, когда ЦБ потрошил банки и принимал решения о том, что нынешних 4 тыс. аудиторских компаний "слишком много для страны, достаточно 40". Понятно, что эти 40 компаний не смогут охватить несколько миллионов предпринимательских организаций, это значит, у них будут проблемы с налоговой инспекцией и с платежами в бюджет. Его нигде в этих случая нет, зато он пиарится в Лондоне, зато он ездит туда, где можно хорошо отдохнуть на выходных, где можно встретиться с интересными людьми, где можно, в конце концов, посетить музеи и сходить на футбол. Но при этом ощущать собственную значимость в глазах своего окружения.

- При этом в Англии ввели контроль законности происхождения активов. С чего вдруг Англия собралась вводить этот закон?

- Англия ввела этот закон не только против российских потенциальных коррупционеров, а против коррупционеров по всему миру. "Транспаренси интернешнл" запросила проверку в свете этого закона активов не только первого вице-премьера Игоря Шувалова, но также высокопоставленных персон из Ливии, Пакистана, Нигерии, и даже президента Азербайджана.

То есть мы в данном случае здесь "одни из". И Лондон так же, как и США, сегодня взял устойчивый курс на избавление от неправедных активов для того, чтобы впредь было неповадно присылать коррупционные капиталы и капиталы, которые были украдены у экономик разных стран, к себе для того, чтобы их там отмывать и вкладывать.

- Но ведь пока они были "убежищем для богатых", считалось, что деньги приходили к ним и там же работали?

- Дело в том, что Британия, так же, как и США, — это не помойка. Помойка — это офшоры. А Британия и Америка — это страны, которые ориентируются на минимизацию коррупции не только внутри своих стран, но и по всему миру. Раньше были несколько иные условия и задачи, раньше не было столько информационных возможностей для того, чтобы получить сведения о тех или иных капиталах, а сегодня этих возможностей существенно больше. Сегодня, в конце концов, большинство офшоров открыты. То есть сегодня существенно легче выяснить происхождение этих денег.

Что касается бизнесменов, которые переводили свои преступные капиталы раньше и якобы поднимали британскую экономику, то всё это бред, потому что Британия никогда не нуждалась в коррупционных капиталах и всегда была страной с высокоразвитой экономикой. Достаточно сказать, что Лондон - это признанный мировой финансовый центр наряду с Нью-Йорком или Франкфуртом. Лондонский сити, несмотря на выход из ЕС Британии, до сих пор считается одной из мекк мирового финансового бизнеса.

- То есть это не будет разовой акцией по сбору капиталов или кэша?

- Ни в коем случае. И кэш никто не собирает - арестовывают и в дальнейшем конфискуют активы, обращая в доход государства. Но ни в коем случае никто не ставит задачей получить откупные или какую-то компенсацию, чтобы от того или иного бизнесмена отстали.

- Повлияет ли это решение Англии на вывод в офшоры из России?

- Вне сомнения, повлияет, но это будет вторичное влияние. Потому что первичным будет ужесточение внутренней финансовой политики. Это борьба с коррупцией и уклонением от уплаты налогов внутри страны. Но повторюсь – сегодня Лондон как "убежище для богатых" уже перестаёт быть актуальным, каким он был на протяжении многих лет именно в силу закона о криминальных финансах.