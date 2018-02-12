Bloomberg: Как сделать из олигарха Мордашова Робин Гуда

На деньги богатейшего россиянина правительство РФ продержалось бы две недели

Что было бы, если бы основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов стал Робин Гудом? И если бы он направил все свои активы на поддержание деятельности правительства РФ?

Алексей Мордашов. Фото с сайта government.ru

Оказывается, ничего выдающегося: денег Мордашова хватило бы на оплату госрасходов в течение двух недель. Это следует из «индекса Робин Гуда» — рейтинга агентства Bloomberg, опубликованного 12 февраля.

На тот раз агентство решило выяснить, как долго смогли бы проработать правительства разных государств, если бы расходы бюджета оплачивал богатейший в стране человек. Для расчетов Bloomberg использовал как данные собственного индекса миллиардеров, так и данные МВФ о государственных расходах стран.

В итоге получилась любопытная картина. При этом первые строчки индекса занимают те миллиардеры, чьи деньги закончились бы быстрее всего. Ими стали богатейшие люди Китая, Японии и Польши.

Деньги самых богатых людей этих стран — основателя Alibabа Group, китайского миллиардера Джека Ма, создателя японского бренда Uniqlo Тадаси Янаи и польского медиамагната Зигмунта Солож-Жака — закончились бы одинаково быстро, всего за четыре дня, несмотря на разницу в размере состояний и в государственных расходах этих стран.

Самые богатые люди Канады, Германии, Турции и Великобритании (5-е, 6-е, 7-е и 8-е места) смогли бы финансировать свои страны только пять дней. Столько же смог бы поддерживать на плаву США и самый богатый человек мира, основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в $ 99 млрд.

Россия заняла в рейтинге 16-е место. Алексей Мордашов, по подсчетам Bloomberg, потратил бы свое состояние в $ 19,7 млрд. за две недели при расходах $ 1,399 млрд. в день.

Самым «успешным Робин Гудом» мог бы стать живущий на Кипре норвежец Джон Фредриксен ($ 10,4 млрд.). Он мог бы финансировать Кипр в течение 441 дня, выделяя по $ 23,6 млн. в день. В течение 430 дней смог бы покрывать расходы Грузии миллиардер Бидзина Иванишвили ($ 5,8 млрд.), направляя на государственные нужды по $ 13,5 млн. в день, подсчитали в Bloomberg.

Заметим, каждый год «индекс Робин Гуда» рассчитывается по-разному. К примеру, в 2015-м аналитики агентства считали, сколько денег получили бы беднейшие граждане различных стран, разделив между собой состояние богатейшего. На тот момент самым богатым человеком в России был Алишер Усманов ($ 16 млрд.) Поделив его состояние между россиянами, живущими за чертой бедности, агентство обнаружило: каждый из бедняков получил бы больше тысячи долларов на брата.

Bloomberg проделал такую же операцию и для других 42 стран. Выяснилось, что больше всего (гипотетически) могут получить от своего миллиардера бедняки на Кипре (по $ 46 тыс.) и в Швеции ($ 33 тыс.).

Какой практический смысл в «индексе Робин Гуда», что он показывает в отношении России?

— «Индекс Робин Гуда» — показатель социальной поляризации и несправедливости, — отмечает председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова, профессор кафедры международных финансов МГИМО (У) Валентин Катасонов. — На деле, рейтинг выступает немым укором в отношении тех, кто занимается сосредоточением капитала в своих руках. В какой-то мере «индекс» Bloomberg — проявление того, что еще 150 лет назад Карл Маркс назвал законом капиталистического накопления, когда на одном полюсе концентрируется богатство, а на другом — нищета.

Бесспорно, это антикапиталистический рейтинг. И даже странно, что за ним стоит бизнесмен и 108-й мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который сам является олигархом.

— Насколько этот рейтинг объективен?

— В отношении России нет полной ясности хотя бы потому, что наши олигархи не высвечивают все свои капиталы. Неслучайно в декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин на встрече с бизнесменами заявил, что считает необходимым продлить амнистию капиталов в рамках деофшоризации экономики.

На мой взгляд, об истинных размерах капиталов того же Мордашова нельзя судить по цифрам Bloomberg. С другой стороны, не только в России есть теневые олигархи.

Но главное, я считаю, скрупулезность оценок в рейтинге не нужна: он лишь напоминает о социальной поляризации, которая наблюдается во всем мире. По сути, из «индекса Робин Гуда» следует одно: есть страны, где поляризация более-менее умеренная, и есть другие страны, где разрыв между богатыми и бедными просто вопиющий.

— Россия в рейтинге находится в окружении Греции, Бразилии, Франции и Нидерландов (14, 15, 17 и 18 места соответственно), а та же Украина (36 место) соседствует с Анголой, Казахстаном и Филиппинами (34, 35 и 37 место). Такое группирование стран коррелирует с состоянием их экономик?

— Рейтинг, напомню, соотносит капиталы самых богатых людей с государственными расходами. И ключевое значение здесь имеет масштаб разгосударствления экономики. В США, Франции, а также в ряде стран Западной Европы удельный вес госбюджета в ВВП достаточно велик. Поэтому эти страны и находятся в первых строчках рейтинга, в отличие от стран Африки, где государственный сектор откровенно слаб.

Словом, ранжирование стран по «индексу Робин Гуда» к реальному состоянию экономик имеет весьма опосредованное отношение.

— Насколько социальная поляризация вредна для развития?

— Поляризация вредна во всех смыслах. Социальная поляризация несет угрозу социально-политических взрывов в обществе, а имущественная поляризация ограничивает платежеспособный спрос, что является главным тормозом для экономического развития в условиях капитализма.

Как мы видим сегодня по глобальной экономике, платежеспособный спрос все время сжимается. Иллюзия, что при этом экономическое развитие продолжается, создается лишь за счет искусственного поддержания спроса с помощью кредитов.

Это касается и компаний, и физических лиц, которые приобретают товары и услуги. Но рано или поздно возникает кризис. Правда, не классический кризис перепроизводства, который описывался в «Капитале», а финансово-кредитный кризис. Но суть от этого не меняется.

В реальности, сегодня дисбалансы в мировой экономике только усиливаются. Маркс считал, что в конце концов, когда эти процессы достигнут критических значений, капитализм себя изживет. Например, это случится при тотальном вытеснении живого труда, что на современном языке принято называть роботизацией.

Классик считал, что в этом случае на смену капитализму придет коммунизм. Возможно, тот самый коммунизм, или поначалу социализм, который строился в Советском Союзе после Второй мировой войны.