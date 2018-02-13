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Москва отказалась от «налога на модернизацию» еще на год

14:10 13.02.2018
Сергей Собянин © KM.RU, Алексей Белкин
Сергей Собянин © KM.RU, Алексей Белкин
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Сергей Собянин принял решение не взимать налог с движимого имущества весь 2018 год. Правительство Москвы рассчитывает, что такие меры простимулируют бизнес.

Поправки к налоговому кодексу были введены в прошлом году и подразумевают, что с 2018 года ставка по так называемому «налогу на модернизацию» составит 1,1%. Льгота, которая действовала до этого, была введена в 2012 году и действовала на движимое имущество, которое было поставлено на баланс после 2013 года. Планировалось, что она простимулирует приобретение бизнесом нового оборудования.

Теперь решение о предоставлении такой льготы остается за регионами: ставка могла составить от 1,1% до 2,2%. В Липецкой и Московских областях (МО оставила льготу до 2021 года) и еще в более 20 регионах льготу решили сохранить. Отмечалось, что за 2016 год бизнес сэкономил на льготе около 160 млрд руб.

Наибольшее влияние от этого налога испытывают производственные, нефтегазовые, инфраструктурные и телекоммуникационные компании, сообщает «Право.ру».

Идея ввести налог снова – попытка усилить региональные бюджеты. Первоначально планировалось, что его действие начнется с 2019 года, однако экономическая ситуация «подогнала» правительство.

Темы: Москва, Налогообложение в России, Сергей Собянин
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