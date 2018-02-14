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Депутаты проголосовали против принятия минимальной почасовой оплаты труда

18:12 14.02.2018
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Депутаты Государственной Думы проголосовали против принятия поправок о минимальной почасовой оплате труда. Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента еще в октябре 2016 года.

Парламентарии от фракции "Справедливая Россия" предложили установить минимальную почасовую оплату в размере 100 руб. и, кроме того, зафиксировать повышающие коэффициенты по территориальному, отраслевому и профессиональному принципам.

Депутаты также предлагают обязать работодателей каждый год проводить индексацию зарплат на размер инфляции.

Таким образом, при 40-часовой рабочей неделе и оплате 100 руб. в час работник мог бы рассчитывать примерно на 16 000 руб. в месяц – это существенно больше, чем МРОТ, установленный на сегодняшний день (9489 руб), сообщает «Право.ру».

При этом, по задумке авторов инициативы, почасовой минимальный размер оплаты труда должен был применяться только для исчисления оплаты труда работника – и ни для каких других целей.

В частности, при определении размеров пособий по временной нетрудоспособности или по беременности предлагалось использовать ежемесячный минимальный размер оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума.

Депутаты привели в пример зарубежную практику. Например, США, где средняя почасовая оплата составляет $7 в час, и страны Евросоюза, в которых этот показатель варьируется от €4–5 (Болгария и Румыния) до €38–39 (Дания и Швеция).

Однако инициатива не нашла поддержки среди других парламентских фракций, и законопроект не прошел первое чтение. 

Темы: Зарплаты и пособия в России
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Комментарии читателей
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15.02.2018, 02:27
Гость: Владимир В. из Сибири

Наши депутаты голосуют "за" только при повышении налогов, тарифов и других действий,понижающих жизненный уровень народа.А вот для себя ,любимых, они готовы хоть за черта предложить и голосовать.Стыдно за таких депутатов.
14.02.2018, 22:38
Гость: Alex

А, что у депутатов 2 головы и 8 рук , мутанты наверное ,что бы получать больше чем обыкновенные рядовые труженики России . Слуги народа ведь ,слуга должен получать меньше чем Господин - Народ !!!
14.02.2018, 22:02
Гость: Пенсионер П.

Сбербанк в 2017 выплатил членам правления 5,108 миллиарда рублей, что на 42,2 процента превышает уровень выплат в 2016 году. На фиксированные вознаграждения приходится 23 процента выплат, или 1,183 миллиарда рублей. Остальные 77 процентов — это плавающая часть, куда входят премии и вознаграждения за достижение рабочих результатов...
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А вы о каких-то рублях в час...
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