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Индонезия получит от РФ истребители в обмен на кофе и пальмовое масло

18:45 15.02.2018
Су-35С. Фото с сайта russianplanes.net
Су-35С. Фото с сайта russianplanes.net
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Россия и Индонезия заключили соглашение, в соответствии с которым азиатское государство получит 11 истребителей Су-35. При этом российская сторона должна будет закупить ряд национальных индонезийских товаров.

В «Ростехе» агентству «Интерфакс» сообщили, что вопросы, касающиеся обязательств России по закупке упомянутых товаров, в настоящее время согласовываются. К этим товарам, в частности, относятся кофе, пальмовое масло, каучук.

Су-35 - модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения «4++». Применяемые в нем технологии пятого поколения, обеспечивают ему преимущество перед другими боевыми машинами подобного касса.
 

Темы: Россия, Индонезия, Вооружения в России, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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16.02.2018, 06:15
Гость: Вместо

сливочного масла народ будут кормить пальмовым маслом, ничего лучше не придумали.
16.02.2018, 05:50
Гость: ПАрацельмс

Чем хорроши бартерные сделки)) - тем что они самые коррупционогенные)))
Можно поменять на самое дерьмовое кофе и наидерьмовейшее масло по бросовым ценам под видом нормальных прродуктов и получить откат в десятки и сотни лямов в убитых енотах)))
Уверен что так и будет сделано)) Надо же генералам на что-то дворцы себе строить)))
16.02.2018, 01:29
Гость: Ceburec

В России пальмового масла не хватает?
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