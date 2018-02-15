Индонезия получит от РФ истребители в обмен на кофе и пальмовое масло

Россия и Индонезия заключили соглашение, в соответствии с которым азиатское государство получит 11 истребителей Су-35. При этом российская сторона должна будет закупить ряд национальных индонезийских товаров.

В «Ростехе» агентству «Интерфакс» сообщили, что вопросы, касающиеся обязательств России по закупке упомянутых товаров, в настоящее время согласовываются. К этим товарам, в частности, относятся кофе, пальмовое масло, каучук.

Су-35 - модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения «4++». Применяемые в нем технологии пятого поколения, обеспечивают ему преимущество перед другими боевыми машинами подобного касса.

