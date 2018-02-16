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Россия увеличила вложения в гособлигации США на 19% в 2017 году

13:04 16.02.2018
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Россия в декабре 2017 года сократила объем вложений в ценные бумаги американского правительства до $102,2 млрд, однако за год эти вложения все равно выросли — на 19% или на $16,1 млрд, свидетельствуют данные Минфина США.

Согласно информации ведомства, в ноябре 2017 года вложения России в гособлигации США составляли $105,7 млрд, что незначительно отличается от данных за октябрь — $105 млрд. Больше всего средств в американских ценных бумагах в прошлом году Россия хранила в мае — $108,7 млрд. В декабре 2016 года Россия располагала пакетом в размере всего $86,1 млрд, сообщает «Русская Весна»..

На текущий момент Россия находится на 15-м месте среди стран по инвестициям в облигации правительства США.

Первое место занимает Китай, вложивший в эти активы $1,184 трлн. На втором месте идет Япония с $1,061 трлн, а тройку замыкает Ирландия — $326,5 млрд.

Иностранные государства владели в декабре 2017 года ценными бумагами США на сумму $6,31 трлн, тогда как в декабре 2016 года эта же общая сумма составляла $6,006 трлн. Таким образом, иностранные государства увеличили свои вложения на примерно 5%, что почти в четыре раза ниже, чем Россия.

Темы: США, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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16.02.2018, 19:35
Гость: SL

Чтобы не засветить своего агента.
16.02.2018, 19:29
Гость: Рекбус

На эти деньги под музыку Вагнера партнеры в Сирии грохнут пару сотен россиян.....
16.02.2018, 19:25
Гость: Детский вопрос

Почему штаты не дают Путину орден за верную службу?
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