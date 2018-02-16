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ЦБ предложил запретить уличные табло с курсами валют

15:03 16.02.2018
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Банк России намерен запретить банкам размещать информацию о курсах валют вне помещения, в том числе на электронных табло на зданиях.

Это следует из проекта поправок в инструкцию о порядке осуществления уполномоченными банками операций с наличной валютой с участием физических лиц.

Проект поправок, на который обратили внимание «Ведомости», опубликован на сайте ЦБ.

В инструкцию предлагается включить новый пункт 2.5, запрещающий «размещать информацию о курсах иностранных валют за пределами помещения, <…> в том числе на щитах, стендах, перетяжках, электронных табло, монтируемых и располагаемых на внешних стенах помещения, в котором расположен уполномоченный банк (филиал), крышах и иных конструктивных элементах здания, строения, сооружения, в котором находится помещение банка (филиала), или вне их».

Необходимость запрета табло с валютами не объясняется. Получить комментарий ЦБ «Ведомостям» пока не удалось.

Темы: Экономика и финансы, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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16.02.2018, 18:15
Гость: Гаишник

Лишь бы светофоры не трогали.
16.02.2018, 17:50
Гость: Питон

В Штатах и в Европе практически нет обменников валюты, кроме аэропортов куда разные папуасы приваливают со своими тугриками и поскорей стараются сбросить свой денежный хлам и наконец почувствовать себя человеком с баксами или евро в кармане. На западе вообще никто не заморачивается какой курс их валюты и не знает его кроме банкиров и финансовых спекулянтов. Можно и в банке поменять не большую сумму в несколько сот баксов, но это напряжено, нужно иметь или открывать счет и ты сразу засветишься. Все личные сведения будут в системе пожизненно и переданы в налоговую службу. Да еще начнут косо смотреть откуда ты такой выискался с мешком баксов, а не украл ли, могут и полицию вызывать и будут каждую купюру под микроскопом просматривать, а 100 и 50 купюры многие не берут потому что 99% их гуляет поддельные. На западе в основном живет голь и нищета с огромными кредитами за дом, учебу и машину все платят только кредитками, а с пачками баксов никто кроме русских, нелегалов и местных бандитов не ходит. Обменниками пестрят только третьесортные страны Азии, Африки и СНГ где нестабильная и коррумпированная экономика и не знаешь что будет завтра, какой тебе «сурпрайз» подкинет правительство, устроит денежную реформу, обвал рубля или обанкротится банк, поэтому самое лучшее это баксы и евро 50/50 наличкой и хранить дома в укромном месте.
16.02.2018, 17:15
Гость: Не останавливаться

Ценники в магазинах тоже спрятать. Нечего покупателям ходить принюхиваться. Сколько продавец скажет, столько и отстёгивай. Бизнец - вперёд!
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