Ужасный конец. Почему миллиардер Галицкий решил оставить «Магнит»

На пресс-конференции, посвященной сделке, основатель «Магнита» с трудом сдерживал слезы. ВИДЕО

Попрощаться с ним в головной офис торговой сети в Краснодаре пришли сотни человек.

Сергей Галицкий. Стоп-кадр видео с youtube

«Когда ты постоянно находишься под напряжением, то думаешь порой, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца», — говорил Сергей Галицкий, выступая в бизнес-школе «Сколково» год назад. Судя по всему, этот момент настал: 16 февраля стало известно, что бизнесмен продает почти целиком свой пакет акций «Магнита» (у него останется около 2,7% против 31,79%) и покидает компанию. Сумма сделки составила 138 млрд рублей, новым совладельцем ретейлера стала группа ВТБ.

«Пришло время что-то изменить в своей жизни. Это было хорошее время. Это было непростое решение. Я основал эту компанию. Но ничто не вечно. Толчком послужило то, что инвесторы не совсем так видят будущее, как основатель. Я не должен стоять поперек процесса, если инвесторы хотят изменений, они должны их получить», — заявил миллиардер.

Казалось бы, Галицкий должен вздохнуть с облегчением: сделка с ВТБ освободит его от стресса, на который бизнесмен жаловался, выступая в «Сколково». Но особого счастья он не демонстрировал и на пресс-конференции с трудом сдерживал слезы.

В тот же день Галицкий был уже в Краснодаре. Попрощаться с ним в головной офис «Магнита» пришли сотни человек. «Рынок нас не честно оценивает, у нас самая большая EBITDA, большая прибыль, — заявил миллиардер, обращаясь к теперь уже бывших коллегам. — Мы очень достойная компания, и не может она состоять из одного человека. ВТБ предоставил шанс, благодарю их, что они помогли в этой сделке ребятам из Краснодара возглавить компанию. Никто не умер, жизнь продолжается. Я взрослый человек, такую психологическую нагрузку нести очень тяжело вести. Наверное, я должен уйти и должны прийти более амбициозные и молодые». После этого миллиардер сел в вертолет и покинул «Магнит».

Forbes вспоминает, как он создавал свое детище.

Как все начиналось

Финансист по образованию, Галицкий еще в институте начал работать в одном из краснодарских банков, однако вскоре после окончания вуза уволился оттуда и в 1994 году вместе с партнерами основал «Трансазию». Компания закупала продукцию Procter & Gamble, Avon, Johnson & Johnson.

Как рассказывал сам бизнесмен газете «Коммерсантъ», компании не сразу удалось стать прибыльной. «Мы были не толстой свиньей, а худой, которая все время бегает и ищет в лесу яблоко», — говорил он. Тем не менее уже через год, в 1995 году, «Трансазия» стала эксклюзивным партнером дистрибутором Procter & Gamble в регионе.

Еще через некоторое время партнеры решили разделить бизнесы. В 1998 году Галицкий открыл первый магазин формата Cash & Carry в Краснодаре.

Отличительной особенностью «Магнита» стала работа на региональных рынках. Сам Галицкий признавался, что не хотел конкурировать с крупными западными ретейлерами. «Я спросил себя: а когда в Старонижнестеблевской будет Carrefour? — объяснял Галицкий. — Если учесть, что мне осталось жить в лучшем случае сорок лет, — никогда. Этот ответ меня удовлетворил».

«Магнит» открывал магазины с огромной скоростью: к началу 2006 года их число превышало 1500. В тот год ретейлер провел IPO, продав 19% акций за $368 млн. По итогам первого квартала 2013 года «Магнит» с выручкой 131,2 млрд рублей обошел извечного конкурента X5 Retail Group (магазины «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель»), оборот которого составил 126,3 млрд рублей.

«Сейчас они (X5, развивающийся преимущественно за счет сделок M&A. — Forbes) опять кого-нибудь купят, и мы опять будем вторые. У нас уже развился комплекс провинциальной неполноценности, потому что мы все время вторые», — говорил тогда бизнесмен в интервью Forbes.

В итоге так и произошло: 13 февраля 2017 года X5 обогнала по капитализации «Магнит» на Лондонской бирже. Правда, причиной тому стала не агрессивная политика X5, а проблемы самого краснодарского ретейлера.

Почему все так плохо

Проблемы у «Магнита» начались еще в 2016 году, когда ретейлер впервые сократил прибыль. Сам Галицкий объяснял это тем, что сеть активно инвестировала в обновление старых магазинов, открытие​ новых, запуск и увеличение собственных производств, например инвестиции в грибную ферму в Краснодаре.

Затем ситуация усугубилась: чистая прибыль «Магнита» в 2017 году сократилась на 34,7% по сравнению с 2016 годом — до 35,5 млрд рублей. Вслед за финансовыми показателями упала и стоимость акций (с более чем 12 900 рублей в августе 2015 года до менее чем 4500 в начале этого), и состояние самого Галицкого, который, несмотря на сокращение доли в компании, оставался ее крупнейшим акционером. В 2014 году Forbes оценил состояние Галицкого в $10,3 млрд, сейчас оно не превышает $4 млрд.

Что подкосило «Магнит»? Парадоксально, но компания, из года в год входившая в рейтинг самых инновационных компаний по версии Forbes, перестала отвечать на вызовы времени. Галицкому удалось выстроить эффективную логистику внутри компании и построить крупнейшую федеральную сеть из магазинов. В 2000-ые этот подход привел «Магнит» к успеху, теперь же оказалось, что штамповать магазины, напоминающие, по выражению одного из конкурентов, жестяные сараи, уже недостаточно.

«Многие из магазинов «Магнита», которые открывались в последнее время, напоминали магазины из 90-ых. Между тем потребитель сильно поменялся и поменялись представления о том, как должен выглядеть ретейл», — говорит старший аналитик по потребительскому сектору компании «Атон» Виктор Дима. Он отмечает, что конкуренты уловили этот тренд: тот же X5 улучшил внешний вид и ассортимент продукции, пройдя эту трансформацию.

По словам эксперта, после очень длинной фазы роста «Магнит» столкнулся с тем, что у него старая база магазинов, которые требуют обновления. «Компания была очень сфокусирована на росте и на рыночной доле, что было правильной стратегией, но при этом конкуренты очень эффективно сфокусировались на улучшении внешнего вида магазинов, на улучшении наполняемости магазинов и управляемости ими. Это просто конкурентная борьба. И сектор ретейла более конкурентен, что многие другие сектора в России», — заключает Дима.

«Средний чек падает, выручка тоже падает, и гэп, который возник с «Пятерочкой» из-за того, что они позже начали заниматься обновлением магазином, очень сильно начал давить на их финансовые показатели», — описывает проблемы «Магнита» старший портфельный управляющий УК «КапиталЪ» Вагит Бит-Аврагим.

Свою роль сыграли и сыграли макроэкономические факторы — сочетание замедления инфляции и падение доходов населения. «Магнит» работает в основном в регионах, где реальные доходы продолжают снижаться», — напоминает Бит-Аврагим.

Управляющий активами Da Vinci Capital Святослав Арсенов напоминает, что в начале 2016 года пост руководителя «Тандера» покинул миноритарий компании Владимир Гордейчук, работавший с Галицким с самого ее основания. В компании он занимался операционными вопросами, такими как ассортимент, логистика, которые нужно контролировать на ежедневном уровне, и его отставка негативно сказалась на происходящем в ретейлере, считает аналитик.

Именно проблемы с менеджментом стали фактором, который со временем привел к плохим результатам. «Управление, менеджмент, формирование ассортимента — все это влияет на маржинальность бизнеса, на какие-то совсем небольшие цифры, которые при общем огромном обороте оказываются в результате существенными», — резюмирует Арсенов.

Дорогу молодым

«Я думаю, что продажа его доли и есть следствие того, что оно осознал себя как неэффективного менеджера. Он понял, что не может справиться с конкуренцией, которая в этом сегменте только растет, поэтому рассчитал свои силы и решил выйти в кэш», — полагает управляющий активами S R Solutions Роман Андреев.

«Я думаю, что у него была идея кому-то продать свой пакет, но возможности такой не было. Я думаю, что человек «перезрел» для этого бизнеса и решил, что ему нужно отдохнуть, и «Магнит» будет развиваться кем-то другим», — считает Бит-Аврагим.

Отдыхать Галицкий, очевидно, будет в Краснодаре. Он один из немногих миллиардеров, решивших не покидать родной город и вложивший в него немало денег. В прошлом году он открыл ландшафтный парк стоимостью 4 млрд рублей. В Краснодаре Галицкому принадлежит одноименный футбольный клуб, он построил стадион стоимостью $460 млн. Сам Галицкий уже заявил, что после продажи «Магнита» сосредоточится именно на клубе и развитии юношеского футбола.

Автор: Анастасия Ляликова