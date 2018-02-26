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Российским компаниям пообещали максимальные льготы при восстановлении Сирии

13:49 26.02.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

Российские компании, которые примут участие в послевоенном восстановлении экономики Сирии, получат максимальные льготы, пишет РИА Новости со ссылкой на посла Сирии в РФ Рияда Хаддада.

По словам Хаддада, масштабы разрушений, которые были нанесены в ходе боевых действий, «потрясают». В частности, нанесен непоправимый ущерб различным областям экономики. В связи с этим Дамаск надеется на помощь со стороны российских компаний, которые могут помочь в восстановлении страны.

«Правительство Сирии и все соответствующие организации получили необходимые указания от президента Башара Асада для того, чтобы были предоставлены различные максимальные льготы российским партнерам, которые будут участвовать в восстановлении экономики страны, чтобы Сирия вновь заняла те позиции, которые были до войны», - заявил Хаддад.

Со своей стороны, посольство Сирии также пообещало оказать любую помощь, чтобы предоставить российским предпринимателям всевозможные льготы в сотрудничестве с сирийскими коллегами.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года, за это время погибли порядка 500 тысяч человек, около 5 млн человек были вынуждены бежать из страны.

Темы: Россия, Сирия, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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26.02.2018, 18:44
Гость: ага

Так вот, стало быть, почему американцы гибнут за ИГИЛ и Аль-Каеду...
26.02.2018, 18:37
Гость: Chateauneuf du Pap

Супер !
26.02.2018, 18:28
Гость: Оставив Россию с

голой ж@пой Несменяемый Вова Рейтинговый Первый начал Сирию восстанавливать?
Может он берега попутал и ему надо самоизбираться у арабов президентом? Там ему и братья с корнями и его духовная найденная Мекка.Начерта ему Россия? А главное начерта он России сдался?
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