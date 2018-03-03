Газовую войну с Россией Украина готова вести до последнего украинца

Не успели на Украине прозвучать победные фанфары по поводу «перемоги» над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже, как началась «зрада»

Решение арбитража изначально стало для нас уроком того, что садиться играть в карты с шулером за его столом и его же колодой – не самая лучшая идея.

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Существующий газовый конфликт между Москвой и Киевом тянется с 2014 года. «Газпром» требовал, чтобы Украина по принципу «бери или плати», оговоренном контрактом 2009 года, выбирала согласованный объем газа и оплачивала штрафы на невыбранные кубометры. А украинский «Нафтогаз» в свою очередь хотел, чтобы российский газовый гигант прокачивал свой газ через его газотранспортную систему или платил неустойки за снижения объема транзита топлива.

Решения Стокгольмского арбитража были почти что зеркальными, но не особо справедливыми. В декабре он признал правоту России в части, касающейся закупок, но с учетом катастрофической экономической ситуации в Незалежной не стал ее принуждать оплачивать предусмотренные договором штрафы. Итого Киев остался должен «Газпрому» около 2 миллиардов долларов плюс средства за новые поставки голубого топлива.

От российской стороны арбитраж в свою очередь потребовал платить Украине за транзит 110 миллиардов кубометров газа в год и, соответственно, доплатить Киеву 4,63 миллиарда долларов за прошлые «недопоставки». При этом Украина требовала около 17 миллиардов. Таким образом, российские требования были по факту удовлетворены примерно на 1/30 (от более чем 50 миллиардов), а украинские – на четверть.

Почему международные «судьи» проявили такую трогательную заботу о благосостоянии Киева – догадаться несложно. Фактически «Газпрому» предложили за его же счет решать политико-экономические проблемы Незалежной.

Ответ «Газпрома» был логичным и закономерным. Руководство газового гиганта сделало заявление о нарушении баланса интересов сторон и о расторжении нецелесообразных и невыгодных контрактов, касающихся транзита и поставок газа на Украину. С 1 марта Киев получать российский газ перестал.

В Незалежной началась истерика, переросшая в пафосный театр абсурда. Прекращение продажи газа Украине пришлось как раз на время резкого снижения температуры воздуха, когда киевская энерогосистема и так уже еле работала.

О том, насколько болезненным оказался для Киева ответ «Газпрома», свидетельствуют первые же меры, предпринятые украинским правительством.

Во-первых, было объявлено о закрытии сначала до 6-го, а затем вроде бы и до 12-го марта всех образовательных учреждений – от детских садов до школ и ВУЗов (всего в нескольких крупных городах заявили, что готовы на свой страх и риск продолжать учить детей).

Во-вторых, генерирующие компании стали в срочном порядке переводить на мазут – более дорогое и менее экологичное топливо, которое еще можно закупать в Белоруссии.

В-третьих, производственным предприятиям настойчиво порекомендовали пересмотреть планы своей работы.

Кроме того, «Нафтогаз» при поддержке лично президента Украины Петра Порошенко запустил пропагандистскую компанию «Прикрути». Чиновники призвали украинцев, пользующихся газовыми котлами, снизить на 1 – 2 градуса температуру у себя дома ради «энергетической независимости от России». Тем же, кто топится централизованно, «прикрутили», по всей видимости, сами теплоэнергетики. Украинцы жалуются в соцсетях на то, что температура в квартирах у многих из них держится на уровне 17 градусов.

Киев вроде бы собирается компенсировать недостающие десятки миллионов кубов закупками на европейском рынке. Но там газ стоит примерно в два раза дороже «газпромовского». Что это будет означать в ближайшее время для украинских потребителей – очевидно.

Однако – это только часть проблем официального Киева. У всего этого есть еще и политические аспекты.

Так, Украина выставила себя ненадежным партнером по транзиту перед европейцами.

Ну а лично Петр Порошенко выглядит в глазах, что своих, что чужих граждан, дешевым лжецом. 29 декабря 2017 года украинский лидер заявил о том, что Киев наконец-то стал «энергетически независимым», и что Россия «стучится в двери» к Украине с просьбами купить газ...

Теперь украинские пользователи соцсетей массово припоминают своему президенту эту фразу и интересуются, а где же, собственно, провозглашенная независимость?

Также Порошенко говорят о том, что человеку, тратящему полмиллиона долларов на мальдивский отдых просто аморально призывать кого-то «прикрутить» дома отопление.

В теории Украина может обеспечить свои коммунальные потребности газом собственной добычи. Однако это будет означать 100-процентную остановку всей оставшейся в Незалежной промышленности, что в свою очередь приведет к быстрому и окончательному экономическому коллапсу.

Большой удачей для Киева стало то, что «Газпром» пошел на чрезвычайные меры в марте. Достаточно скоро начнет теплеть, и Украина, хоть и пострадав, получит все же некоторую свободу для маневра. К чему это все приведет – покажет время.

Для России же все происходящее стало очередным «звоночком» относительно того, что киевский режим не стоило признавать изначально и что вопрос об отказе от его признания все острее и острее становится на повестке дня, тем более, решение о признании событий 2014 года госпереворотом уже было принято российским судом. Ведь если с пиратами или террористами начинают вести переговоры, то у них от этого только разгораются аппетиты. А киевский режим, к сожалению, представляет сегодня собой нечто среднее между командой сомалийский пиратов и неонацистской группировкой.