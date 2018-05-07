«Промсвязьбанк» планирует засекретить свое руководство

Состав органов управления "Промсвязьбанка" могут сделать непубличным.

Данная мера призвана оградить топ-менеджмент от международных санкций. В частности, ожидается, что ПСБ после санации станет опорным банком для гособоронзаказа и крупных госконтрактов. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на близкие к банку источники.

Отмечается, что в настоящее время решение засекретить руководство еще не принято. В самом "Промсвязьбанке" (ПСБ) эту информацию никак не комментируют, также молчат и в Банке России.

Сейчас кредитная организация управляется временной администрацией, а на официальном сайте ПСБ обнародованы только сведения о предправления, которым до сих пор числится экс-собственник Дмитрий Ананьев, а также о главном бухгалтере и его заместителях.