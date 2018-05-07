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«Промсвязьбанк» планирует засекретить свое руководство

11:11 7.05.2018
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Состав органов управления "Промсвязьбанка" могут сделать непубличным.

Данная мера призвана оградить топ-менеджмент от международных санкций. В частности, ожидается, что ПСБ после санации станет опорным банком для гособоронзаказа и крупных госконтрактов. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на близкие к банку источники.

Отмечается, что в настоящее время решение засекретить руководство еще не принято. В самом "Промсвязьбанке" (ПСБ) эту информацию никак не комментируют, также молчат и в Банке России.

Сейчас кредитная организация управляется временной администрацией, а на официальном сайте ПСБ обнародованы только сведения о предправления, которым до сих пор числится экс-собственник Дмитрий Ананьев, а также о главном бухгалтере и его заместителях. 

Темы: Банки в России, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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07.05.2018, 15:12
Гость: Путник

Дык, все знают,что конечный бенефициар Рокфеллер. Как засекретиш?
07.05.2018, 14:54
Гость: gvozd

Данная мера призвана оградить топ-менеджмент от международных санкций
-
а это невозможно.
благодаря американским законам которые проштамповала дума рф.
это будет означать Изоляцию банка от финансовой системы рф, которая на 100% контролируется педостаном.
07.05.2018, 12:45
Гость: D.D.

О!! - Вот оно судьбоносно-основополагающее решение всех социальных противоречий: СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО.
ВСЕ.
Ну, - т.е.все то, что надо утаить элите государства расеяния.
...ах, как это по-нашему, по-богоданно-чекистске...
...и как вовремя-то - лучший подарок юбиляру...
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