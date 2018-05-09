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В Польше возбудили дело против «Газпрома» из-за «Северного потока 2»

19:01 9.05.2018
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 Польский антимонопольный регулятор UOKiK возбудил дело против "Газпрома" и пяти зарубежных компаний, ответственных за финансирование газопровода "Северный поток 2".

"Прецедентное антимонопольное разбирательство было инициировано UOKiK несколько дней назад", - пишет UOKiK. Однако заявление о его начале польская сторона решила сделать именно в среду 9 мая.

UOKiK подозревает, что стороны сделки, несмотря на отзыв уведомления о концентрации, совместно реализуют проект, финансируя Nord Stream 2.

"Президент офиса может наложить на предприятие штраф до 10% от выручки за год, предшествующий году, в течение которого налагается штраф, если предприятие совершило сделку в области концентрации без получения согласия от президента управления. Если концентрация уже реализована, UOKiK может потребовать продажи части активов предприятия, продажи контрольного пакета акций или роспуска предприятия", - грозит польский регулятор.

В 2016 году польские чиновники проанализировали ходатайство о создании этими шестью компаниями совместного предприятия для строительства "Северного потока 2" и решили, что создание СП может привести к ограничению конкуренции, пишет "Интерфакс".

UOKiK заключил, что "Газпром" и так доминирует на польском рынке газа, а новый проект может еще больше укрепить его переговорную позицию с польскими клиентами. 

Темы: Польша, Строительство и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов, Газпром
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Комментарии читателей
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09.05.2018, 22:29
Гость: Палыч

Надоела беззубость нашего правительства,кое не изменится,т.к.премьер-тот-же.Не пишу с большой буквы потому что он маленький.Не в смысле роста,а в смысле отношения к гражданам собственной страны.Да и его-ли эта страна?Многое показывает обратное.Даже в ответах на собственном утверждении в этой должности показал свою безграмотность.
09.05.2018, 21:38
Гость: Этьенн

А хлебальник у пшеков не треснет?
09.05.2018, 21:37
Гость: Ха-ха-ха!

Если товарищ Сталин и товарищ Брежнев содержали Польшу на халяву, то это никак не будет вечно.
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