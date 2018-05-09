В Польше возбудили дело против «Газпрома» из-за «Северного потока 2»

Польский антимонопольный регулятор UOKiK возбудил дело против "Газпрома" и пяти зарубежных компаний, ответственных за финансирование газопровода "Северный поток 2".

"Прецедентное антимонопольное разбирательство было инициировано UOKiK несколько дней назад", - пишет UOKiK. Однако заявление о его начале польская сторона решила сделать именно в среду 9 мая.

UOKiK подозревает, что стороны сделки, несмотря на отзыв уведомления о концентрации, совместно реализуют проект, финансируя Nord Stream 2.

"Президент офиса может наложить на предприятие штраф до 10% от выручки за год, предшествующий году, в течение которого налагается штраф, если предприятие совершило сделку в области концентрации без получения согласия от президента управления. Если концентрация уже реализована, UOKiK может потребовать продажи части активов предприятия, продажи контрольного пакета акций или роспуска предприятия", - грозит польский регулятор.

В 2016 году польские чиновники проанализировали ходатайство о создании этими шестью компаниями совместного предприятия для строительства "Северного потока 2" и решили, что создание СП может привести к ограничению конкуренции, пишет "Интерфакс".

UOKiK заключил, что "Газпром" и так доминирует на польском рынке газа, а новый проект может еще больше укрепить его переговорную позицию с польскими клиентами.