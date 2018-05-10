Компании скроют корпоративную информацию из-за санкций

Минэкономразвития предлагает правительству определять случаи сокрытия корпоративной информации российскими компаниями. Такие меры ведомство предлагает ввести из-за санкций.

Законопроект расширяет прошлогодние меры: тогда компаниям разрешили не раскрывать информацию о крупных сделках, касающихся оборонзаказов, которые выполняют подсанкционные компании. Также у организаций появилась возможность скрывать значительную часть информации на госзакупках.

Если поправки вступят в силу, правительство сможет самостоятельно определять, какую именно информацию и каким компаниям раскрывать.

Эксперты в «Ведомостях» отмечают, что такой закон (в случае принятия) может стать почвой для злоупотребления и отсутствия прозрачности. Также подчеркивается, что это может осложнить работы бизнеса при проверке контрагентов.