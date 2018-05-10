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Компании скроют корпоративную информацию из-за санкций

13:49 10.05.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Минэкономразвития предлагает правительству определять случаи сокрытия корпоративной информации российскими компаниями. Такие меры ведомство предлагает ввести из-за санкций.

Законопроект расширяет прошлогодние меры: тогда компаниям разрешили не раскрывать информацию о крупных сделках, касающихся оборонзаказов, которые выполняют подсанкционные компании. Также у организаций появилась возможность скрывать значительную часть информации на госзакупках.

Если поправки вступят в силу, правительство сможет самостоятельно определять, какую именно информацию и каким компаниям раскрывать.

Эксперты в «Ведомостях» отмечают, что такой закон (в случае принятия) может стать почвой для злоупотребления и отсутствия прозрачности. Также подчеркивается, что это может осложнить работы бизнеса при проверке контрагентов.

Темы: Экономические санкции и эмбарго, Министерство экономического развития РФ
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Комментарии читателей
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10.05.2018, 14:55
Гость: D.D.

Воистину, человек умер, а тело его живет.
В нулевые, на стоны кремле-патриотофф об низкой явке на их выборы их, предложил ввести страхование электоральной ответственности(типо шутканул).
Через день чилавек тюльпанов озвучил сию инециативу по местному дебилятору(славатехосспидя как свою).
...и вот опять чилавеки нидремлют, панимайш...
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