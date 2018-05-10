Михаил Хазин. Комментарий к предложениям Медведева по составу нового правительства

По либеральной команде как политической группе нанесен сильнейший удар

Теоретически, может быть, и рано писать (и персоналии точно неизвестны, и министры не определились, в том числе и вполне важные), но молчать просто невозможно.

Для начала — список:

Прежде всего, нужно отметить, что в составе правительства нет «политических» либералов и даже значимых либеральных лидеров (за исключением, возможно, Голиковой, но у нее довольно специфическая сфера ответственности).

Во-вторых, резко очищена от либералов аппаратная часть (Чуйченко), то есть кадровая служба правительства. Что дает шансы на постепенное (очень постепенное, но тут уж ничего не сделаешь) очищение среднего звена аппарата. И Медведев тут роли играть не будет, он в такие мелочи не вмешивается.

В-третьих, усилена сфера реального сектора. За исключением строительства, но, с другой стороны, кто сказал, что Мутко — либерал? И здесь могут быть уже в таком составе правительства приняты вполне разумные решения.

Полная катастрофа в экономическом блоке. Причем даже еще не зная, кто будет министром экономики, можно отметить, что он будет под Силуановым, то есть — профессиональным бухгалтером. Иными словами, никакой экономической стратегии у этого правительства не будет и быть не может, причем сразу по двум причинам - и в связи с фигурой Силуанова, и в связи с аппаратными причинами.

Это, казалось бы, катастрофа, но я уже много раз писал: невозможно продвигать стратегические реформы, которые не описаны на бумаге. А штаба таких реформ сейчас нет. Нигде. И, более того, поскольку у нас такой штаб может быть только при власти, то для него просто не было места (ни в правительстве, ни в ЦБ при прежних их составах не допустили бы официального нелиберального штаба).

Поэтому главный вопрос (который разрешится только к концу мая) — будет ли где-то (в Администрации Президента или еще где) создан такой штаб. Потому что новое правительство (примерно в таком составе) против этого возражать не будет.

Что еще плохо. То, что Путин издал новые «майские» указы… С ростом социальных расходов… Беда в том, что для повышения социальных расходов нужно увеличивать доходы бюджета (ну, может быть, это правительство отменит механизм вывода доходов из страны, но с Силуановым это будет сложно; хотя, если будет прямой приказ, он подчинится), а это требует роста доходов. В рамках текущей экономической политики экономический спад будет продолжаться теми же темпами (2-2.5%), значит, нужно будет и дальше повышать налоги… Со всеми вытекающими…

То есть — вначале усиление спада экономики, рост бедных и социально ущербных граждан, а потом частичная компенсация им из бюджета… Очень частичная, поскольку, как уже отметил Миша Делягин, дополнительные расходы при Голиковой пойдут в основном новым институтам (не будем тыкать пальцем, с кем они будут аффилированы), которые будут «следить за порядком».

Есть одно исключение — если резко вырастут цены на нефть. Это, кстати, весьма вероятно. Тогда социальные расходы и госинвестиции вырастут даже при текущей политике. Но малый и средний бизнес все равно будет умирать, поскольку рост налогов им никто не скомпенсирует. При этом рост нефтяных цен может «компенсироваться» снижением иностранных инвестиций, так что точный баланс тут провести достаточно сложно.

Главный вывод: по либеральной команде как политической группе нанесен сильнейший удар. Почти наверняка можно сказать, что ее влияние как элитной группы будет сильно падать (хотя Центробанк будет ее активно поддерживать). Но это значит только, что темпы либеральных реформ резко замедлятся, но не остановятся, поскольку именно под них сформирована современная модель управления экономикой.

Для реальных реформ с переходом к экономическому росту нужна еще одна реформа правительства (а скорее, даже две), но про это я уже несколько раз писал. Кроме того, скорее всего, все представители нового руководства правительства не будут защищены (как элитные либералы вроде Шувалова) от антикоррупционных расследований. Так что вести они себя должны будут очень аккуратно. Иначе можно серьезно пострадать. Так что жизнь у них будет тяжелая и, скорее всего, недолгая, ибо уже к осени станет ясно, что экономический спад продолжается. Так что возможности либеральной элитной группы по формированию следующего правительства будут сильно ниже, чем сегодня.

Так что революции не произошло, но и плакать пока рано. Другое дело, что народу этого объяснить не получится, поэтому, скорее всего, уровень социальной напряженности будет расти (что неудивительно в условиях экономического спада) и, скорее всего, либеральная группа начнет ее активно раскручивать. А ЦБ и Силуанов со товарищи будут ее активно поддерживать. Как они это делали перед выборами.