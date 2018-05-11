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Минфин предложил уменьшить расходы на пенсии

12:58 11.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Минфин предложил уменьшить бюджетные расходы на пенсионное обеспечение в 2018 году. Это следует из проекта поправок в бюджет, предлагаемых ведомством, пишет РИА Новости.

Согласно документу, расходы по разделу "Социальная политика" в целом уменьшатся на 52,93 миллиарда рублей. В том числе предлагается на 51,5 миллиарда урезать пенсионное обеспечение.

Что касается социального обеспечения, то здесь Минфин предлагает сократить расходы на 5,9 миллиарда рублей. В частности, на господдержку инвалидам выделят на 2,23 миллиарда рублей меньше, чем в прошлом периоде.

При этом на 20,3 миллиарда рублей вырастут расходы на поддержку силовых структур, обеспечивающих национальную безопасность.

Также увеличатся траты на систему исполнения наказаний — на нее выделят 4,6 миллиарда рублей. На 2,3 миллиарда больше потратят на армию, на 5,3 миллиарда — на поддержку экономики и на 3,4 миллиарда — на образование.

Всего на армию и силовиков правительство планирует выделить около пяти триллионов рублей.

Темы: Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России, Экономика и финансы, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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11.05.2018, 16:17
Гость: олег

Правильно! Силовые структуры надо стимулировать и укреплять - скоро придется лупить недовольных пенсионеров дубинками, да и недовольных в связи с повышением пенсионного срока субъектов, таких много будет. Так что Минфин может и промахнулся насчет 20.3 миллиардов рублей))
11.05.2018, 16:05
Гость: не только на дерипасок и ваксельбергов но и

Захарченко и пасечника в дыныры и лыныры расходы сокращать нужно..Ну. еще на мосты и аксеновых урезать можно...
11.05.2018, 16:02
Гость: Из новостей...

На реализацию всего проекта «Кортеж» помимо 8 млрд руб. из госбюджета будет потрачено еще не менее 16 млрд привлеченных средств инвесторов.
Первый вице-президент ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Тузов полагает, что бюджет проекта увеличится еще минимум на 15%: «Предполагается, что для серийного производства будут использоваться импортные силовые агрегаты и заграничное оборудование, что неизбежно увеличит бюджет проекта на 15-20%». В беседе с корреспондентом Autonews.ru эксперт отметил, что окупить инвестиции будет непросто. "Ни во времена СССР, ни сейчас проект строительства автомобилей для высшего руководства не может быть экономически нецелесообразным..."
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