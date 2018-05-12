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Минэнерго Турции назвало дату запуска газопровода в обход России

08:53 12.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com

Трансанатолийский газопровод (TANAP) запустят в эксплуатацию 12 июня. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак.

Трубопровод TANAP пропускной способностью 16 миллиардов кубометров газа в год, являющийся альтернативой российским маршрутам поставок газа в Европу, будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции, передает РИА Новости. TANAP вместе с другим газопроводом — Трансадриатическим (TAP) — является частью проекта "Южный газовый коридор"

Проект "Южного газового коридора" предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспия через Грузию и Турцию в Европу. 

Темы: Турция, Строительство и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов
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Комментарии читателей
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12.05.2018, 16:38
Гость: грек

Бадание славян вырашивают нового хозяина,в ущерб населению и геополитобустройства страны.
12.05.2018, 15:31
Гость: конечно

И туркменский тоже.
12.05.2018, 15:27
Гость: Евгений В

Войну в Сирии ведут, не против Асада, ни ради защиты сирийского народа, а только ради прибыли нефтяных и газовых олигархов всего мира, включая РФ, остальное все - обычная лапша на уши "ватников". Рад, что там не гибнут, как в Чечне русские молодые ребята, а только наемники за деньги.
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