Константин Бабкин: «Без инвестиций в промышленность развития экономики не будет»

Что могут дать инвестиции в промышленность и какими должны быть меры Правительства

Константин Бабкин. Фото с сайта gosrf.ru

После избрания главой государства Владимир Путин представил приоритеты на будущие шесть лет, среди главных источников роста экономики он назвал увеличение инвестиций до 25–27% ВВП. Но реальны ли эти цифры с новым кабмином?

15 мая на площадке Торгово-промышленный палаты России (ТПП) состоится заседание на тему: "Инвестиции в промышленность. Как повысить привлекательность, доходность и эффективность?".

В беседе с Накануне.RU глава Совета ТПП по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики, известный промышленник Константин Бабкин рассказал, что могут дать инвестиции в промышленность и какими должны быть меры Правительства.

- На Ваш взгляд, названные президентом 25-27% увеличения инвестиций – это вообще реальные цифры в текущей ситуации?

- В принципе это возможно, но кадровый состав вице-премьеров не позволяет говорить о том, что произошла смена курса, и сейчас начнёт проводиться более активная экономическая и промышленная политика. Поэтому далеко не факт, что серьёзные показатели в экономике смогут быть реально достигнуты.

Тем не менее, эту проблему надо обсуждать, готовить изменения, а под них подводить идеологическую базу, поэтому мы и проводим это заседание 15 мая, будем обсуждать, почему низкие инвестиции в промышленности, почему медленно развивается экономика.

- Есть какое-то общее направление, на которое следует ориентироваться, чтобы добиться положительного эффекта?

- Сейчас основным источником инвестиций в развитие предприятий являются собственные средства, и эта ситуация не является типичной в мире, это не норма.

В развитие предприятий должны вкладываться банки и должны привлекаться деньги физических лиц, должен быть развит рынок акций и облигаций компаний.

Это всё у нас находится в зачаточном состоянии, и компании развиваются за счёт сэкономленной и оставленной у себя прибыли. Пора что-то делать для того, чтобы изменить ситуацию, чтобы деньги начали активнее работать.

Для этого нужно и менять законодательную базу, и заботиться о правах миноритариев, и улучшать работу бирж ценных бумаг, и многое другое.

- То есть основной посыл – внутренние силы, которые нужно перенаправить на промышленность?

- Да, перенаправить силы и разработать инструменты для того, чтобы люди, обладающие деньгами и желанием разместить свои средства, могли бы размещать их в тех предприятиях, в которые они верят, которые хотят развивать.

Это подразумевает и политические вопросы, и инструментальные. То есть надо перенаправить средства, а каналы, по которым движутся ресурсы, расчистить от засоров и препятствий.

- Какова цена вопроса?

- Сложно вычислить результат улучшения непосредственно рынка ценных бумаг, например. Надо решать проблему в комплексе – применять и внешнюю политику, и денежно-кредитную, и налоговую. И, конечно, надо наводить порядок на рынке ценных бумаг.

А цена вопроса – либо мы продолжаем прежнюю политику, либо выходим, наконец, на траекторию роста. Эта цена очень высока, и то, что мы отстаём в темпах развития от мировых, это, конечно, очень опасная тенденция.

Мы можем потерять и технологическую, и финансовую независимость. А в итоге потерять миллионы рабочих мест, соответственно, потерять и население. Собственно, это сейчас и происходит. Это всё чревато самыми разными проблемами, включая даже возможное военное поражение в столкновениях с другими странами.

- Что касается инвестиций, то есть и такой механизм, как поддержка государства? Например, им является программа 1432, направленная на развитие сельхозмашиностроения?

- Действительно, эта программа уже через полгода после запуска начала давать результат. Началось развитие сельхозмашиностроения, активная модернизация, стало быстрее совершенствоваться сельское хозяйство.

Другое дело, что эта программа – не панацея, её надо расширять и подкреплять налоговыми стимулами, мягкой денежно-кредитной политикой, расширять её действие за пределы сельхозмашиностроения.

Если нам удастся расширить этот подход и углубить его, то вся экономика сможет развиваться темпами, измеряемыми двузначными числами. Условно говоря, по 15% в год. Эти цифры подтверждаются и расчётами Академии наук.

И в промышленности может быть сопоставимый эффект. В целом, это даст мощный толчок и прирост во всей экономике, несырьевой по крайней мере.

- Так что для этого нужно? Только политическая воля или что-то еще?

- По сути, единственная необходимая вещь — это политическая воля и реализация этой воли. Все остальные объективные факторы для того, чтобы всё стало реальностью, имеются: ресурсы, люди, рынок. Есть всё, кроме воли.