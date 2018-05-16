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Россия вошла в пятерку лидеров по экономической преступности

10:57 16.05.2018

Россия попала в пятерку стран, лидирующих по распространенности экономических преступлений, пишет РБК со ссылкой на результаты исследования компании PricewaterhouseCoopers (PwC).

Всего исследование охватило 54 страны мира. Под экономическими преступлениями компания понимает те действия, которые были квалифицированы в качестве противоправных действий самими предприятиями, однако они не обязательно могли быть оформлены в уголовные дела.

Согласно данным PwC, в 2016-2017 годах в России существенно возросло число компаний, которые столкнулись с экономическими преступлениями. Чаще всего компании жалуются на незаконное присвоение активов, взяточничество и коррупцию. Еще один вид мошенничества в России связан с закупками товаров и услуг.

Чаще, чем в России, компании сталкиваются с экономическими преступлениями во Франции, Кении и ЮАР. Россия «делит» четвертое место с Угандой. В исследовании, проводившимся в 2015 году Россия занимала восьмое место.

Эксперты РБК отмечают, что в России уголовное преследование по экономическим составам часто становится инструментом в рамках недобросовестной конкурентной борьбы, в результате чего происходит передел собственности. Предприниматель помещается в СИЗО или под домашний арест без доступа к делам компании, как следствие «обезглавленная» фирма уже не может оставаться на плаву. Согласно статистическим данным, 80% предпринимателей, в отношении которых возбудились уголовные дела, полностью или частично потеряли свой бизнес.

Темы: Взятки и взяточники в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Экономические преступления в мире, Экономические преступления в России
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Комментарии читателей
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16.05.2018, 14:06
Гость: ВВВ

Ну, хоть в чём-то не последние.
16.05.2018, 13:11
Гость: ANTON

Есть возможность стать лидером.
16.05.2018, 12:52
Гость: Экономика - это когда хорошо экономистам

Значит Россия ещё жива! Есть что взять. Плохо когда будем на последнем месте - значит ничего не осталось.
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