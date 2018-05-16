Новая должность полномочного представителя президента как залог развития экономики

Российская международная торгово-экономическая система, как никакая другая, требует реорганизации и структурирования

Автор: Валентин Игнатьев, доктор экономических наук, MBA, председатель подкомитета ТПП РФ по экономической безопасности

7 мая состоялась инаугурация президента России. В связи с подготовкой этого мероприятия, а также в преддверии утверждения нового кабинета министров активно муссировались слухи о составе и структуре нового Правительства, а также аппарата президента. К сожалению, самое пристальное внимание уделялось именно потенциальным членам кабинета, а не структуре. Как это часто бывает в России, происходит подмена понятий: на первое место ставится человек, а не задачи, которые он должен решать, занимая определенную должность.

Так не переставали обсуждать вероятный возврат Алексея Леонидовича Кудрина в реальную политику. Как утверждали многие источники, А.Л. Кудрин должен получить должность Специального представителя президента по вопросам международного сотрудничества или по связям с ЕС и/или США. При этом источники утверждали, что основной задачей Алексея Леонидовича будет не столько экономические вопросы, сколько налаживание отношений со странами Запада в поиске взаимоприемлемого компромисса. Однако, прошел незамеченным смысл новой должности, заложенный в самом названии.

Еще в 2014 году нами была подготовлена пояснительная записка в профильные министерства, а также администрацию президента о необходимости создания специальной должности – Полномочного представителя Президента по международным экономическим вопросам. В России исторически особый упор в международных отношениях всегда делался именно на политической кооперации, оставляя экономические вопросы на втором плане. При этом мировой опыт доказал эффективность продвижения интересов страны именно через экономическое сотрудничество.

За последние 20 лет в России сложилась устойчивая система разграничения полномочий. В большинстве случаев основной вектор задается в Администрации президента, а реализуются поставленные цели Правительством. К сожалению, в последние годы крайне мало внимания уделяется международной экономической кооперации России. Точнее, с одной стороны мы видим активную работу Министерства иностранных дел РФ по продвижению политико-экономических задач, но крайне низкую эффективность по защите интересов российского бизнеса.

Таблица 1. Внешнеторговый баланс России в 2011-2017 гг, млрд. долл. США

В эти годы практически не изменилась ни структура экспорта, ни основные партнеры. Особенно важно обратить внимание не на традиционные экспортные товары, такие как нефть, газ, нефтепродукты, металл, минеральные удобрения и с/х сырье, на которые практически всегда есть спрос (в большинстве случаев вопрос стоит не как продать, а за сколько), а на продукцию с высокой добавленной стоимостью, которая показывает развитость промышленности и экономики страны: машины и оборудование, доля которых в общем экспорте не превышала за последние десять лет и 10%. А если из общей статистики убрать экспорт вооружения (в среднем 15 млрд долл США в год), то результат будет удручающим.

Источник: Министерство экономического развития РФ

В дополнение к этому, практически не меняется структура регионов-импортеров российских товаров.

Структура внешнеторгового оборота по группам стран в январе-декабре 2017 года (январь-декабрь 2016 года)

Источник: Министерство экономического развития РФ

За последние годы Россия стала активным полноправным участником многих международных политических и экономических организаций. Преследуя, первоначально, благую цель расширения российского влияния и увеличения экспорта товаров и услуг. Итог, как мы видим, далек от идеала.

В настоящее время продвижением российских экономических интересов в основном занимаются несколько учреждений:

- Министерство иностранных дел (МИД РФ),

- Министерство экономического развития (Минэкономразвития) и Министерство промышленности и торговли (функцией которого в части экспорта является предоставление различных видов государственной поддержки, а также разработка определенных стандартов),

- Российский экспортный центр (РЭЦ),

- Торгово-промышленная палата РФ (ТПП РФ).

С одной стороны, даже столь укороченный список вызывает уважение и должен вселять оптимизм, что интересы российского бизнеса активно продвигаются и защищаются. Однако в реальности дела обстоят иначе. Вкратце проанализируем возможности каждой структуры.

Министерство иностранных дел лишь косвенно занимается решением экономических вопросов, т.к. это не входит в его цели и задачи. При этом, несмотря на отсутствие соответствующих кадров, должной подготовки, министерство пытается закрыть бреши в существующем вакууме, опосредованно защищая российский бизнес.

В задачи Министерства экономического развития входит продвижение российских товаров и услуг на международные рынки. Эти цели должны реализовываться через Торговые представительства. Однако, за последние 15 лет не было выработано единой долгосрочной стратегии. Ниже приведем отдельные цели, заявленные в прошедшие годы:

- «Министерство экономического развития и торговли РФ намерено вдвое сократить количество торговых представительств России за рубежом».

(Глава МЭРТ Г.О. Греф, 2005)

- «Правительство изучает возможность расширения российского экономического присутствия за рубежом».

(Минэкономразвития, 2016)

Опосредованный интерес министерства в активном увеличении экспорта можно заметить в ошибках как в статистических данных на сайте ведомства, так и неразберихе количества Торговых представительств. На сайте Минэкономразвития указано 58 представительств (http://economy.gov.ru/minec/about/torgpredstav), причем в данном перечне нет официального офиса в Южно-Африканской Республике, об открытии которого громогласно было заявлено (http://sa.ved.gov.ru/ru/). Очевидно, что данная нестыковка носит лишь технический характер, но в очередной раз подтверждает мысль, что наши торговые представительства за рубежом не являются приоритетом.

Кроме того, если обратить внимание на региональное распределение представительств, то в Африке – 4 (прим.: на Африканском континенте находится 54 страны, т.е. присутствие в регионе составляет 7%), в Азии- 14 (без учета стран бывшего СССР) или 35% покрытие.

Российский Экспортный Центр является государственным институтом по поддержке несырьевого экспорта, который предоставляет российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. Если обобщить, то РЭЦ – это некий аналог экспортной поддержки через «одно окно». Несмотря на то, что прикладываются колоссальные усилия по продвижению подобной услуги, в т.ч. по взаимодействию с профильными министерствами и ведомствами, а также предоставлению финансовой поддержки, статистика экспорта показывает, что сервисом пользуется незначительное количество игроков. У Российского Экспортного Центра на данный момент 9 зарубежных представительств, из которых 5 – на территории стран бывшего СССР, а остальные - в Китае, Иране, Вьетнаме и Аргентине.

Торгово-промышленная палата РФ - негосударственная некоммерческая организация, объединяющая представителей̆ деловых кругов. Одной из целей ТПП РФ является поддержка российского экспорта. ТПП РФ имеет 11 представительств в десяти странах, а также ряд Полномочных представителей. Первоначально в ответственность ТПП входило развитие внешней торговли и экономических связей или «облегчение и содействие сношениям учреждений, торговых и промышленных организаций Союза ССР с заграничными рынками западных стран». В настоящее время важнейшей целью ТПП стало содействие развитию всех видов предпринимательства. В этом важное отличие ТПП России от своей предшественницы - ТПП СССР, полномочия которой сводились лишь к содействию внешнеэкономической деятельности.

Существует общепринятое мнение, что Советский Союз вел неэффективную внешнюю торговлю, когда главным экспортным товаром было сырье (с преобладанием на первых порах золота и зерна, а в дальнейшем нефти и газа). Но так ли это было на самом деле. А с учетом тяжелой политической и экономической ситуации, в которой оказалось молодое советское государство, его исторический опыт может оказаться бесценным.

С РСФСР, а затем СССР иностранные государства устанавливали дипломатические отношения крайне неохотно и медленно. Фактически, только с 1924 г. началось признание молодого государства развитыми западными державами. Причем с США официальные отношения были установлены лишь в 1933 г. На протяжении всей истории деятельность советских внешнеторговых объединений проходила в крайне сложных условиях, которые включали как захват советского имущества, так и отказ западных банков от финансирования и кредитования сделок.

Чтобы иметь возможность проводить централизованную внешнеторговую политику в условиях разрушенного народного хозяйства, был принят декрет, согласно которому Народный комиссариат внешней торговли (НКВТ) осуществляет свою деятельность за рубежом через торговые представительства и агентства. Как это ни удивительно, но было также принято решение создать несколько оффшорных предприятий, чтобы выйти из международной изоляции и осуществить перевооружение советской промышленности. В результате, если в 1920 г. Россия экспортировала товары в 7 стран, а импортировала из 16, то в 1925 г. - в 33 и 38 соответственно.

Большевики не прекращали вести внешнюю торговлю с момента прихода к власти в 1917 г. Молодое руководство Наркомата внешней торговли понимало, что неразумно так долго экспортировать преимущественно зерно и сырье, хотя в ближайшее время придется продавать именно их, что необходимо развивать промышленность и создавать на нее спрос на мировом рынке. Почему-то критики советской внешнеторговой политики чаще ссылаются именно на конец 80-х (закат СССР). Однако, если обратиться к статистике, то мы увидим, что СССР, вплоть до 1985 г., уверенно наращивал экспорт. При этом доля машин и оборудования никогда не опускалась ниже 13% (наихудший показатель в 1981 г.), а в лучшие годы превышала 21% (в 1970 г.) при доле энергоносителей в 15,6%. (Прим.: в 2017 г. доля машин и оборудования в структуре экспорта России составила 7,9% при доле топливно-энергетических товаров в 59,2%!!!!!)

Руководство НКВТ прекрасно понимало, что, как написал М. Кауфман в работе «Организация экспортной торговли СССР» от 1928 г., «в гораздо большей степени, чем материальном развитии внешнеторговых оборотов, отставала Россия в организационном строительстве экспортной торговли. По сравнению с Германией, где, как со стороны государства, так и по инициативе торгово-промышленных кругов, проявлялось чрезвычайно много энергии по части содействия развитию экспорта, в виде организации многочисленных экспортных обществ, торговых палат, музеев, банков, хорошо поставленного консулата» (прим.: ничего не напоминает?). Исходя из этого, было принято решение о разграничении подходов по сотрудничеству с Западными и Восточными партнерами. Это различие вытекало прежде всего из международного положения, когда «капиталистические страны» стремились осуществлять экономическую и политическую блокаду, в то время как восточные страны не только не являлись конкурентами и/или врагами, но скорее были потенциальными стратегическими партнерами, заинтересованными во взаимном быстром развитии. Учитывая, что на Восток шли преимущественно промышленные изделия, произошло значительное облегчение формальностей в торговле с восточными странами (прим.: это случилось уже в 1923 г.), в т.ч. введены льготные условия для торговли, децентрализован экспорт, разрешено (поощрялось) создание совместных предприятий, что в итоге способствовало бурному развитию советского экспорта.

Вывод:

Хотя уже прошло 90 лет с момента первой публикации работы Н. Кауфмана, она также актуальна и сейчас. Необходимо признать, что «развивающиеся экономические отношения….и необходимость широких операций на внешних рынках в условиях изоляции и жесткой конкуренции требуют особой гибкости организационных форм внешней торговли, способных, с одной стороны, охранить интересы народного хозяйства путем завоевания наиболее выгодных позиций и, с другой, обеспечивающих достаточно свободное развитие деятельности торгово-промышленных органов по экспорту и импорту».

Российская международная торгово-экономическая система, как никакая другая, требует реорганизации и структурирования. Необходимо разработать единый унифицированный подход в работе всех структур, которые в той или иной степени занимаются поддержкой внешнеторговой деятельности. Реструктуризация и, возможно, ликвидация множества, зачастую дублирующих друг друга административных единиц, поможет российским компаниям не только успешно конкурировать на мировом рынке, но и, с учетом глобализированности мировой экономики, повышать собственную эффективность, среди прочего через модернизацию производства в обход международных санкций (прежде всего в части импорта новейших технологий).

При этом крайне важно учитывать исторический опыт, в т.ч. негативный, например, Российско-американской Кампании (РАК), одного из самых неординарных предприятий не только в истории Российской империи, но и мира. Основанная в период активного ведения колониальных войн другими государствами, она строила крепости, создавала поселения, передав российским предпринимателям значительную часть Северной Америки, включая Аляску, Калифорнию и Гавайские острова. Когда же правительственные органы начали вмешиваться не только в политику, но и в руководство коммерческой деятельностью Кампании, отстранив от него купцов, а затем введя над нею полный контроль, то это, в конце концов, привело коммерчески и политически эффективную Российско-американскую Кампанию к краху, а в итоге - к продаже североамериканской колонии.

В сегодняшней ситуации появление новой должности Полномочного представителя Президента по международным экономическим вопросам со столь высоким административным статусом крайне актуально и необходимо. Исключительные полномочия позволят не только навести порядок в работе ведомств, но и выработать единую стратегию, прежде всего, с Министерством иностранных дел, чтобы совместно продвигать цели и интересы России на мировой рынок, что в конечном итоге будет способствовать созданию рабочих мест, в т.ч. за счет расширения и модернизации производств в России через существующие и новые рынки за границей, а также откроет инвестиционные и экспортные возможности.