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Самозанятых обяжут платить налог в Пенсионный фонд и фонд медстрахования

19:07 18.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Самозанятых граждан могут обязать делать выплаты в Пенсионный фонд и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС), пишет газета «Известия» со ссылкой на законопроект, разработанный Минюстом.

Отмечается, что данный документ разработан по поручению президента России Владимира Путина. Он предполагает внесение поправок в закон «О занятости населения в РФ», а также в Налоговый и Трудовой кодексы.. Разработкой данных поправок должны заняться Минфин, Минтруд и Минэкономразвития.

Документ определяет самозанятых граждан, как физическое лицо, самостоятельно на свой риск осуществляющие деятельность, направленную на систематическое получение дохода. Такие граждане не должны быть зарегистрированы как индивидуальные предприниматели.

Поправки в Налоговый кодекс обозначат правила прохождения процедуры налогового учета и администрирования, а также будет регулировать размер и порядок уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд и ФФОМС. В частности, предполагается, что платежи можно взимать автоматически с каждой трансакции.

По словам экспертов, вывод из тени самозанятых граждан возможен только в том случае, если условия, выдвинутые государством, покажутся им интересными и действительно приемлемыми.

Темы: Налогообложение в России, Министерство финансов РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство юстиции РФ
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