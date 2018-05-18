Самозанятых обяжут платить налог в Пенсионный фонд и фонд медстрахования

19:07

Самозанятых граждан могут обязать делать выплаты в Пенсионный фонд и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС), пишет газета «Известия» со ссылкой на законопроект, разработанный Минюстом.

Отмечается, что данный документ разработан по поручению президента России Владимира Путина. Он предполагает внесение поправок в закон «О занятости населения в РФ», а также в Налоговый и Трудовой кодексы.. Разработкой данных поправок должны заняться Минфин, Минтруд и Минэкономразвития.

Документ определяет самозанятых граждан, как физическое лицо, самостоятельно на свой риск осуществляющие деятельность, направленную на систематическое получение дохода. Такие граждане не должны быть зарегистрированы как индивидуальные предприниматели.

Поправки в Налоговый кодекс обозначат правила прохождения процедуры налогового учета и администрирования, а также будет регулировать размер и порядок уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд и ФФОМС. В частности, предполагается, что платежи можно взимать автоматически с каждой трансакции.

По словам экспертов, вывод из тени самозанятых граждан возможен только в том случае, если условия, выдвинутые государством, покажутся им интересными и действительно приемлемыми.