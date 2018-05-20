США и Китай договорились не допустить торговой войны

13:44

Власти Китая и американское правительство договорились не начинать торговых войн, что соответствует интересам развития обеих стран и всего мира. Об этом заявил журналистам специальный посланник председателя КНР Си Цзиньпина, вице-премьер Госсовета Лю Хэ.

"Самый большой результат китайско-американских переговоров на этот раз - мы пришли к взаимопониманию и не будем начинать торговых войн. Одновременно обе стороны отказываются от увеличения пошлин в отношении товаров друг друга", - приводит его слова ТАСС.

По словам вице-премьера, гармоничное развитие китайско-американских торгово-экономических отношений соответствует объективным тенденциям глобального исторического развития.

"Главная причина, по которой мы смогли прийти к успеху, - наличие достигнутого ранее важного консенсуса между лидерами Китая и Соединенных Штатов, которые руководствовались ключевыми интересами народов двух стран и всего прочего мира", - резюмировал Лю Хэ.

На консультациях, проходивших 17 и 18 мая, представители США и Китая пришли к консенсусу по вопросу принятия мер, направленных на ликвидацию торгового дисбаланса между двумя государствами, в соответствии с которым Пекин увеличит объемы закупаемых американских товаров. Интересы американской стороны на переговорах в Вашингтоне представляли министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.



