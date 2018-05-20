]]> ]]>
Главная Экономика Новости

США и Китай договорились не допустить торговой войны

13:44 20.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Власти Китая и американское правительство договорились не начинать торговых войн, что соответствует интересам развития обеих стран и всего мира. Об этом заявил журналистам специальный посланник председателя КНР Си Цзиньпина, вице-премьер Госсовета Лю Хэ.

"Самый большой результат китайско-американских переговоров на этот раз - мы пришли к взаимопониманию и не будем начинать торговых войн. Одновременно обе стороны отказываются от увеличения пошлин в отношении товаров друг друга", - приводит его слова ТАСС.

По словам вице-премьера, гармоничное развитие китайско-американских торгово-экономических отношений соответствует объективным тенденциям глобального исторического развития.

"Главная причина, по которой мы смогли прийти к успеху, - наличие достигнутого ранее важного консенсуса между лидерами Китая и Соединенных Штатов, которые руководствовались ключевыми интересами народов двух стран и всего прочего мира", - резюмировал Лю Хэ.

На консультациях, проходивших 17 и 18 мая, представители США и Китая пришли к консенсусу по вопросу принятия мер, направленных на ликвидацию торгового дисбаланса между двумя государствами, в соответствии с которым Пекин увеличит объемы закупаемых американских товаров. Интересы американской стороны на переговорах в Вашингтоне представляли министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.


 

Темы: Китай, США, Отношения США и Китая, Экономическая ситуация в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.05.2018, 21:41
Гость: Хмы

Садам с Каддафи перед смертью тоже вроде с пиндосами договорились и Чо?
20.05.2018, 19:24
Гость: Евгений В

Власть РФ не способна договариваться даже с ближними соседями, по существу с очень близкими по духу и населению. В РФ могут выдавать только новые "инициативы", на которые уже давно ни кто не обращает внимания. Все страны производят то, что требуется населению мира, договариваются, кооперируются. РФ богатейшая природными ресурсами территория, живет не за счет производства необходимых людям товаров, себя обеспечить хотя бы на половину не может, а только за счет распродажи природных национальных богатств. Какое может быть уважение к такой стране? Что она может кому то дать кроме разве оружия для войны? На такую страну смотрят только как на провинцию, которую можно пограбить, а основную массу населения могут рассматривать только как дешевую рабочую силу, которая тоже уже ни кому не нужна. В СССР, сейчас многие могут уже даже не поверить, выпускались многие товары самого лучшего мирового качества: изделия базовых отраслей промышленности,что обеспечило Победу, фотоаппараты, часы, самолеты, автомобили, морские и речные суда, телевизоры, экологически чистые продукты питания и многое другое, что с успехом распродавалось, очереди были. А сейчас в магазинах РФ нет своих товаров, даже морковка и то или Израиль или Египет. И все время постоянно хвастаемся, что мы лучше всех, чуть ли не святые, что вокруг все плохие,что у нас самый больший ежегодный прирост самых богатых, ни чего не производя. Какое уважение может быть к такой стране, которая не способна даже договариваться с соседями.
20.05.2018, 18:22
Гость: Полезно отметить

быть только сильным недостаточно. Нужно предложить сокращение торгового дисбаланса на 200 млр долларов, что КНР и сделало.
Все комментарии (7)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.