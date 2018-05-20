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Порошенко заявил об опасности для Европы «Северного потока – 2»

11:58 20.05.2018
Фото с сайта president.gov.ua
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Президент Украины Петр Порошенко в статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что газопровод "Северный поток – 2" имеет своей целью "уничтожение Европы".

Как подчеркнул Порошенко, "Северный поток – 2" – сугубо геополитический проект Кремля, не имеющий ничего общего с экономическими и частными интересами. Он направлен исключительно на подрыв единства Европы и ее уничтожение. По мнению Порошенко, появление новых путей транзита газа "развяжет руки" России, пишут "Вести"

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что газопровод "Северный поток – 2" открыт для участия других стран.

Темы: Европа, Нефтегазовый сектор экономики в мире, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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20.05.2018, 19:24
Гость: Гость

Знаешь, Петя, твоя самая большая проблема в том, что ты мыслишь исключительно через призму финансовых интересов, не понимая даже, что помимо денег, в этой жизни существует еще очень много всего интересного. Спортивный интерес - в данном случае "нагнуть" Европу - это тоже интерес, и для некоторых покруче денег будет. Это у тебя в жизни один интерес - украл, выпил, "нагнули", получил удовольствие. А некоторые сами мечтают "нагибать" других - даже без первых двух пунктов. Вот я всегда очень удивлялась, как дочь министра могла выйти замуж за такого слизняка, как ты, Петя - ты конечно извини за прямоту, но лично меня от тебя стошнило бы. Ну ты реально неприятный чувак, хотя в молодости, не спорю, был достаточно симпатичным. Вот, Вова, к примеру, хоть и совсем некрасивый, но все равно - от него нет такого отторжения, как от тебя. С тобой же реально напиться нужно в "дрова" - как она вообще с тобой спит. Ну разве что приворот - другого объяснения я не нахожу...
20.05.2018, 17:17
Гость: полухохол

Грешно смеятся над больным:"поток-1"-не опасен,"поток-2"опасен,действительно :"есть ли жизнь на Марсе,нет ли жизни на Марсе",какая разница,есть только звук в микрофон....
20.05.2018, 17:12
Гость: "Северный поток-2" свидетельствует о...

"Северный поток-2" свидетельствует об опасности для Европы "непрерывно трезвого" Ду/Па-рашенко.
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