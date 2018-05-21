В Верховной Раде предложили пригрозить МВФ дефолтом

12:39

Депутат Верховной Рады от партии «Народный фронт» Александр Кирш заявил, что в переговорах с Международным валютным фондом Украине следует воспользоваться опытом Греции и выдвинуть свои условия, пишет «Обозреватель».

По его словам, «в позиции МВФ много блефа», и даже когда фонд якобы отказывается выделять финансирование, в итоге выделяет все равно. Исходя из этого, правительство, по мнению Кирша, должно выдвигать свои жесткие условия.

МВФ, в частности, настаивает на повышении тарифов на газ для населения.

Украина должна пригрозить МВФ дефолтом. «Нужно исходить не только из себестоимости, но и из способности населения это оплачивать. Поскольку население уже не имеет возможности оплачивать цену, то можно ставить перед МВФ вопрос о дефолте с той же серьезностью, как это сделала Греция. Шантажировать МВФ дефолтом, не бояться этого делать», - заявил он.

Кирш также заявил, что Запад должен относиться к Украине серьезно. «Если Украине будет плохо, Западу будет еще хуже, потому что рухнет барьер, отделяющий цивилизованное от нецивилизованного, Запад от России…», - резюмировал он.