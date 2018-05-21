]]> ]]>
Главная Экономика Новости

В Верховной Раде предложили пригрозить МВФ дефолтом

12:39 21.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Депутат Верховной Рады от партии «Народный фронт» Александр Кирш заявил, что в переговорах с Международным валютным фондом Украине следует воспользоваться опытом Греции и выдвинуть свои условия, пишет «Обозреватель».

По его словам, «в позиции МВФ много блефа», и даже когда фонд якобы отказывается выделять финансирование, в итоге выделяет все равно. Исходя из этого, правительство, по мнению Кирша, должно выдвигать свои жесткие условия.

МВФ, в частности, настаивает на повышении тарифов на газ для населения.

Украина должна пригрозить МВФ дефолтом. «Нужно исходить не только из себестоимости, но и из способности населения это оплачивать. Поскольку население уже не имеет возможности оплачивать цену, то можно ставить перед МВФ вопрос о дефолте с той же серьезностью, как это сделала Греция. Шантажировать МВФ дефолтом, не бояться этого делать», - заявил он.

Кирш также заявил, что Запад должен относиться к Украине серьезно. «Если Украине будет плохо, Западу будет еще хуже, потому что рухнет барьер, отделяющий цивилизованное от нецивилизованного, Запад от России…», - резюмировал он.

Темы: Украина, Международный валютный фонд (МВФ)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.05.2018, 17:17
Гость: Бывший

Сначала девочка в борделе зарабатывает как положено, а потом начинает шантажировать клиента тайно сделанной записью.
21.05.2018, 16:21
Гость: Тимур

Заявление из серии: Слабоумие и отвага. Объявите дефолт, МВФ последние трусы отберет за долги и гривну увидим по 3000 за доллар.
21.05.2018, 15:25
Гость: Гость

Как говориться, напугали ежика. Нашли с кем сравнивать - с Грецией - эта страна ЕС, и если бы она объявила дефолт, посыпался бы весь ЕС. Это тоже самое, если бы штат Аляска объявил дефолт. А что касается "барьера" между Россией и Западом, то им вполне хватит и Западной Украины - как в старые добрые времена. Спросите их - пусть честно ответят - что этой территории волне достаточно в качестве буферной зоны - все остальное нвфиг не нужно (Центр и тем более Восток) - это уже роскошь, которую очень тяжело содержать. Поэтому если вы хотите удержать контроль над большей частью страны, включая Запад, Центр, Юг и Восток (кроме ЛДНР и Крыма), вы будете делать то, что вам скажут, и без каких-либо возражений. Иначе Западную Украину мы забираем в качестве буфера, а вы сами будете разбираться с Путиным один на один. Моя мысль надеюсь понятна даже самым недалеким представителям украинской власти? Я правильно озвучила вашу позицию, госпожа Меркель? Вы если что не можете сказать им сами, то не стесняйтесь - обращайтесь. Я если надо их просветлю с пребольшим удовольствием - у меня с этой братией личные счеты имеются...
Все комментарии (4)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.