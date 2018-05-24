Закон о финансовом омбудсмене принят Госдумой

16:45

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли в третьем, окончательном, чтении закон об установлении статуса финансового омбудсмена и порядка обращения к нему. Документ был внесен в Госдуму правительством РФ в 2014 г.

«Законопроект регулирует порядок рассмотрения финансовым уполномоченным по правам потребителей услуг финансовых организаций обращений граждан, основывается на принципах законности, независимости, добросовестности, справедливости, а также устанавливает правовой статус финансового уполномоченного, порядок создания и деятельности службы, иные правовые отношения, связанные с охраной и защитой прав и интересов потребителей финансовых услуг», - говорится в пояснительной записке.

Финансовый уполномоченный согласно принятому закону будет рассматривать обращения в отношении услуг, оказываемых кредитными и страховыми организациями, обществами взаимного страхования. Кроме того, к институту финансового омбудсмена смогут в добровольном порядке присоединиться иные финансовые организации.

Также в документе уточняется, что финансовый омбудсмен будет рассматривать обращения потребителей финансовых услуг, если размер их требований о взыскании денежных сумм не превышает 500 тыс. руб., либо если требования вытекают из нарушения страховщиком порядка осуществления страхового возмещения по ОСАГО, и если со дня, когда потребитель узнал или должен был узнать о нарушении своего права, прошло не более трех лет.

«Конструкция законопроекта универсальна и предусматривает в дальнейшем возможность отнесения к обязательному рассмотрению финансовым уполномоченным споров, связанных с предоставлением услуг иными финансовыми организациями (микрофинансовыми организациями, ломбардами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг и так далее)», - следует из документа.

Устанавливается, что финансовым уполномоченным может быть назначен гражданин РФ от 35 до 70 лет с высшим юридическим или экономическим образованием, имеющий опыт работы в сфере финансового рынка, регулирования, контроля и надзора на финрынке или защиты прав потребителей финансовых услуг в совокупности не менее пяти лет, либо имеющий стаж работы судьей не менее 10 лет.

Также предусмотрено, что финансовый уполномоченный не вправе быть членом Совета Федерации, депутатом Государственной думы, депутатом законодательного (представительного) органа госвласти субъекта РФ, заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и другой творческой деятельности. Финансовый уполномоченный обязан прекратить несовместимую с его статусом деятельность в течение 30 дней со дня назначения на должность.

Главный финансовый уполномоченный назначается сроком на пять лет. Одно и то же лицо может быть назначено на должность не более трех раз подряд.

Устанавливается, что положения закона будут вступать в силу поэтапно.