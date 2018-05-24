Аксаков предложил внедрить единый документ для идентификации личности

18:18

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предлагает внедрить единый документ для идентификации личности, который заменит все существующие в настоящее время, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» с Петербургского международного экономического форума.

«Что касается единого идентификатора, то я считаю, что эта проблема должна решаться, поскольку у нас есть паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, студенческий билет, водительские права - куча документов, которые имеют разные номера и часто используются как идентификатор. Должен быть один идентификатор» , - заявил А.Аксаков.

Депутат пояснил, что такой документ удешевит все процедуры, связанные с предоставлением услуг населению.

«Надо запускать это на добровольной основе. Я уверен, что с течением времени подавляющее большинство нашего населения согласится с этой формой идентификации», - добавил А.Аксаков.