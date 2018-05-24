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Аксаков предложил внедрить единый документ для идентификации личности

18:18 24.05.2018
Фото: Анна Исакова/Фотослужба Государственной Думы
Фото: Анна Исакова/Фотослужба Государственной Думы
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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предлагает внедрить единый документ для идентификации личности, который заменит все существующие в настоящее время, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» с Петербургского международного экономического форума.

«Что касается единого идентификатора, то я считаю, что эта проблема должна решаться, поскольку у нас есть паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, студенческий билет, водительские права - куча документов, которые имеют разные номера и часто используются как идентификатор. Должен быть один идентификатор» , - заявил А.Аксаков.

Депутат пояснил, что такой документ удешевит все процедуры, связанные с предоставлением услуг населению.

«Надо запускать это на добровольной основе. Я уверен, что с течением времени подавляющее большинство нашего населения согласится с этой формой идентификации», - добавил А.Аксаков.

Темы: Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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24.05.2018, 23:14
Гость: есть паспорт

Он является именно тем единственным документом для идентификации личности,а депутату Аксакову не надо дурочку валять.
24.05.2018, 22:54
Гость: Николай

Астахов и финансовый рынок - это примерно как Гиви из анекдота, который ни одного дня не работая являлся Героем Социалистического Труда.
24.05.2018, 22:33
Гость: Геннадий Сизоненко

Подтасовка и манипуляция... у нас есть единый документ - паспорт, что он дурака валяет...(со свидетельством о браке, о рождении и пр.) или из нас дураков делает... речь идёт сначала о карточке, а затем о последующем чипировании...
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