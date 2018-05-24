Для мегапроектов Кремля подобрали нового кассира

11:27

Бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов давно планировал переход из правительства на более спокойную позицию

Внешэкономбанк - госкорпорация развития, финансировавшая мегапроекты Кремля, - получит нового председателя. Им станет покидающий правительство Игорь Шувалов, сообщили три источника Reuters и подтвердили "Ведомостям" люди, близкие к ВЭБу.

Игорь Шувалов. Фото с сайта 24smi.org

Кремль официально отказался комментировать предстоящее назначение, но близкий к госкорпорации источник подтвердил finanz, что 23 мая - последний день работы в банке нынешнего руководителя Сергея Горькова.

Шувалова в ВЭБе ждали еще два года назад, рассказывает источник. Бывший первый вице-премьер, арендующий замок в Австрии площадью 1,5 тысячи кв. м, давно планировал переход из правительства на более спокойную позицию.

Горьков, занимавший ранее должность зампреда Сбербанка, пришел в ВЭБ осенью 2016 года как антикризисный управляющий. Он должен был подготовить место для вице-премьера - найти фондирование, закрыть недостаток ликвидности, вывести проблемные активы и почистить консолидированный баланс.

К тому моменту, по оценке экс-главы ВЭБ Владимира Дмитриева, у банка было 1,5 триллиона рублей невозвратных кредитов. Дмитриев попросил у государства триллион для спасения банка, который оказался отрезан от международных рынков санкциями и не мог закрыть "дыру" привычным для себя способом - привлекая долг на Западе.

Пользуюсь квазигосударственным статусом, ВЭБ дешево занимал валюту, а затем финансировал олимпийские стройки и выдавал кредиты под модернизацию крупных промышленных предприятий, а в 2015-м, когда займы перестали обслуживаться, а по долгам "ВЭБ Лизинга" начались дефолты, на грани дефолта оказался сам ВЭБ.

С тех пор ежегодно государство выделяет ему по 150 млрд рублей - на погашение долга и покрытие убытков.

Вступив в должность, Горьков полностью обновил команду управленцев и пообещал ВЭБу прибыль уже к концу 2018 года. Но портфель банка оказался для него слишком тяжелым. «Я думал, он полегче», - признавался Горьков в интервью «Ведомостям».

По итогам 2017 года убыток ВЭБа вырос в 2,6 раза и стал рекордным в истории.

Возможность продажи проблемных и непрофильных активов ВЭБ как госимущества ограничена их балансовой стоимостью, рассказывает бывший сотрудник одной из структур группы ВЭБ, что заставляет консолидировать их на балансе группы.

Управление «плохим» долгом включает в себя процедуру банкротства предприятия, перевод на баланс ВЭБ залоговых активов, выкуп предприятия по балансовой стоимости одной из 100-ных дочерних структур ВЭБ, реструктуризацию долгов, дальнейшее управление с целью вывода на рентабельность.

Без поддержки банка, дополнительного финансирования и оперативного управления в будущем такое предприятие существовать не может.

Например, в сентябре 2016 Сергей Горьков отчитался правительству о запуске новой линии производства бытовых газовых плит на проблемном предприятии ТПК «Орские заводы». К концу 2016 года предприятие фактически перестало работать, а в 2018 дошло до состояния, близкого к банкротству.

«Активы неплохие, но огромные долги не позволят им выйти в свободное плавание», - сознался в интервью Ведомостям первый зампред ВЭБ Николай Цехомский.

Чтобы вывести актив с баланса, нужно докапитализовать его наличными средствами; если же оставить на балансе - приходится досоздавать резервы. За два года на эти цели ушло 760 млрд рублей.