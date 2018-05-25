Рынок акций США падает из-за демарша Трампа

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Американский фондовый рынок в четверг упал из-за опасений геополитических рисков, усилившихся после того, как президент США Дональд Трамп объявил об отмене встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Дополнительное давление оказала распродажа акций в нефтегазовом секторе.

В четверг Трамп заявил, что, несмотря на отмену саммита, намеченного на 12 июня в Сингапуре, он надеется на проведение другой встречи в будущем. «Учитывая необычайную злобу и открытую враждебность в ваших последних заявлениях, я считаю, что проводить саммит на данный момент будет нецелесообразно», — говорилось в письме президента США, адресованном северокорейскому лидеру.

Вместе с тем протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), основной посыл которого инвесторы сочли «голубиным», продолжал оказывать положительное влияние на рынок акций, сдерживая падение, пишет MarketWatch. Снижение доходности 10-летних US Treasuries до менее чем 3% также поддерживает акции.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 11 тыс. и составило 234 тыс., что является максимумом за семь недель.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составляло 223 тыс., а не 222 тыс., как было объявлено первоначально. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение показателя на 3 тыс. с объявленного ранее уровня — до 219 тыс, сообщает «Интерфакс»

Продажи на вторичном рынке жилья в США в апреле сократились на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 5,46 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов. Эксперты в среднем прогнозировали снижение показателя на 1,8% — до 5,5 млн.

Реакция американского автопрома на сообщения о том, что власти США планируют ввести пошлины на импорт автомобилей и автокомпонентов на уровне 25%, была неоднородной. Акции General Motors Co. подорожали на 1,4%, Ford Motor Co. — на 1,6%, тогда как цена бумаг Fiat Chrysler Automobiles уменьшилась на 0,9%.