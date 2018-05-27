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Иордания отказалась от совместного с Россией проекта по постройке АЭС

11:06 27.05.2018
Фото с сайта wikipedia.org
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Иордания отказалась от проекта по строительству АЭС, соглашение о котором было подписано в 2015 году с "Росатомом". Проект оказался слишком дорогим.

По плану станция мощностью 2 тысячи мегаватт должна была обойтись в $10 млрд. Строительство планировали завершить в 2022 году. Однако власти Иордании сочли, что такие расходы будут неоправданными.

При этом Амман не намерен отказываться от сотрудничества с "Росатомом". Теперь он рассчитывает на поддержку российской компании в строительстве реакторов малой мощности, которые будут безопаснее, потребуют меньше денег, к тому же местные власти надеются, что к этому проекту удастся привлечь инвесторов.

Темы: Электростанции, Росатом
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Комментарии читателей
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27.05.2018, 15:52
Гость: Н-да

Есть такая поговорка - жадность Фрайера сгубила, Договор видимо подписывал Кириенко.
27.05.2018, 14:28
Гость: Каку-во

Которые не дураки поняли, о чем статья -отказ от контракта в 10млд баксов. А которые дураки - дочитали до конца и поверили...
27.05.2018, 14:25
Гость: Прохор

Ну соскочили и тьфу на них. Портфель заказов у Росатома под 150 млрд долл. Передвинут кого - то в очереди
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