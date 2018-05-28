Промсвязьбанк перешел в собственность государства

17:30

Акции ПАО «Промсвязьбанк» переданы в казну России, об этом сообщается на сайте правительства. Стоимость акций составила 113,4 млрд руб.

Акции были переданы из Агенства по страхованию вкладов за счет уменьшения на указанную сумму имущественного взноса РФ, который был внесен в агенство ранее. Теперь банк внесут в реестры федеральной собственности, а также в перечень стратегических предприятий.

Ранее озвучивались планы по созданию на базе организации оборонного банка.

«Банк по своему размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик будет оптимально подходить для роли опорного банка по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов. Руководителем банка планируется назначить Фрадкова Петра Михайловича», - заявлял министр финансов Антон Силуанов.

В конце прошлого года регулятор потребовал докапитализации банка на 100 млрд руб., после чего в организации ввели временную администрацию в рамках оздоровления банка, сообщает «Право.ру». Сейчас Дмитрий Ананьев пытается оспорить решение регулятора о санации в арбитражном суде. В 2018 году уставной капитал банка был уменьшен до 1 рубля, после чего была проведена его докапитализация на 50 млрд руб.