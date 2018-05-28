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«Газпром» заподозрил подмену судьи во время спора с «Нафтогазом»

21:20 28.05.2018
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«Газпром» направил апелляцию в суд округа Свеа в Швеции с требованием полностью отменить решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом» по транзитному контракту. 

«Дополнительное изучение текста решения с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста показало, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом. Очевидно, что никто не имеет права подменять арбитров», — отметили в «Газпроме».

В газовой компании подчеркнули, что решение по этому спору имеет «чрезвычайно высокое значение» для сторон, а вмешательство посторонних людей в судебный процесс является нарушением арбитражного соглашения.

«Заключение эксперта-лингвиста об авторстве арбитражного решения по транзиту является новым доказательством серьезных нарушений шведского права и арбитражного регламента Торговой палаты Стокгольма при рассмотрении данного дела, что дает основания для его полной отмены», — заключили в российской компании.

Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров рассказал РБК, что подобное заявление «Газпрома» заслуживает внимания апелляционной инстанции.

«Однако все зависит от того, примет ли апелляционная инстанция данные доводы «Газпрома» в качестве основания для отмены решения арбитража или нет. Я полагаю, что в этой связи сложно прогнозировать, как поведет себя государственный суд Швеции», — считает Захаров.

По его словам, учитывая тот вес, который имеет Стокгольмский арбитраж и судебная система Швеции, данный довод может быть интересен суду апелляционной инстанции для рассмотрения и вынесения решения.

Темы: Нафтагаз, Резонансные судебные процессы в мире, Газовая проблема в отношениях России и Украины, Газпром
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Комментарии читателей
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28.05.2018, 23:57
Гость: Дык это

Мошенники заподозрили коллег в мошенничестве?
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