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В Баку состоялось открытие «Южного газового коридора» в Европу

14:50 29.05.2018
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото с сайта Oxu.аz
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В Азербайджане 29 мая был введен в эксплуатацию первый трубопровод "Южного газового коридора", по которому  с азербайджанского месторождения "Шах-Дениз" будут осуществляться поставки газа в Европу.

В торжественной церемонии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и представители британских и американских нефтегазовых компаний.

Ильхам Алиев повернул ключ, символизирующий закачку газа в трубопровод, сообщает Oxu.аz. Таким образом, началось заполнение Трансанатолийского газопровода (TANAP) в Южном газовом коридоре. А 12 июня в турецком городе Эскишехер при участии президентов Азербайджана и Турции состоится официальное открытие TANAP.

Проект Южного газового коридора включает в себя расширение газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, строительство в Турции Трансанатолийского трубопровода и строительство Трансадриатического трубопровода (TAP).

В рамках этого проекта добываемый газ будет доставляться в Европу посредством трубопроводов общей протяженностью 3500 км, проходящих через Азербайджан, Грузию, Турцию, Грецию, Болгарию и Албанию до Италии.

Темы: Азербайджан, Нефтегазовый сектор экономики в мире, Строительство и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов
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Комментарии читателей
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29.05.2018, 23:12
Гость: Вонцес Дартаньянц

Мерси, Баку!
29.05.2018, 18:20
Гость: *

И до этого не была монополистом. Отмазка о недопустимости российской монополии была сродни отмазке, что получение российского газа через Германию, а не через щенэвмерлию, страшно угрожает ЕС!
29.05.2018, 17:51
Гость: А

чтой это пиндосятина не воюет с этим потоком, который тоже не дает пускать в Европку сланцевый газ?
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