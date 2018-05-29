В Баку состоялось открытие «Южного газового коридора» в Европу

14:50

В Азербайджане 29 мая был введен в эксплуатацию первый трубопровод "Южного газового коридора", по которому с азербайджанского месторождения "Шах-Дениз" будут осуществляться поставки газа в Европу.

В торжественной церемонии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и представители британских и американских нефтегазовых компаний.

Ильхам Алиев повернул ключ, символизирующий закачку газа в трубопровод, сообщает Oxu.аz. Таким образом, началось заполнение Трансанатолийского газопровода (TANAP) в Южном газовом коридоре. А 12 июня в турецком городе Эскишехер при участии президентов Азербайджана и Турции состоится официальное открытие TANAP.

Проект Южного газового коридора включает в себя расширение газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, строительство в Турции Трансанатолийского трубопровода и строительство Трансадриатического трубопровода (TAP).

В рамках этого проекта добываемый газ будет доставляться в Европу посредством трубопроводов общей протяженностью 3500 км, проходящих через Азербайджан, Грузию, Турцию, Грецию, Болгарию и Албанию до Италии.