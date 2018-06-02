Правительство договорилось с нефтяниками о фиксации цен на бензин

17:46

Правительство договорилось с нефтяными компаниями зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо. Об этом вице-премьер Дмитрий Козак рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы встретились с крупнейшими нефтяными компаниями — тринадцать компаний. Они тоже граждане нашей страны, национальные компании. И они понимают, что сегодня, в летний период, это не только отражается на автолюбителях, простых гражданах. Это существенная финансовая нагрузка прежде всего на сельское хозяйство, на потребителей дизельного топлива. В целом нефтегазовая отрасль с пониманием относится к тому, что мы должны балансировать, мы нефтегазовая держава и должны учитывать интересы нашей экономики", — сказал он.

Вице-премьер также пояснил, что акцизы на топливо снизят не с 1 июля, как планировалось, а с 1 июня.

"Мы договорились, что пойдем сегодня им навстречу — фискальная нагрузка в виде акцизов на бензин и дизельное топливо будет снижена. Такое решение было принято без их участия еще до этого совещания. Но важно было глаза в глаза договориться. И они умерят свои аппетиты: безудержно гнаться за такой же доходностью, как экспорт нефти, не следует", — добавил он.

Эти цены зафиксируют по состоянию на 30 мая. Снизить их, по словам Козака, невозможно, и "требовать работать себе в убыток тоже невозможно".

"Но мы понимаем, что доходность будет несколько меньше", — заключил вице-премьер.

В последнее время в России резко возросли цены на бензин. Психологическую отметку в 40 рублей за литр они преодолели в середине апреля. А только за прошлую неделю на столичных заправках цены подскочили сразу на 88-90 копеек — до 42,21 рубля за литр АИ-92 и до 45,5 рубля за литр АИ-95. Литр "дизеля" подорожал на 85 копеек — до 43,99 рубля, отмечает РИА Новости.

Больше всего цены выросли в Петропавловске-Камчатском (на 4,6%), Казани, Брянске, Орле, Тамбове и Кемерово (на 3-3,4%).