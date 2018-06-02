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Правительство договорилось с нефтяниками о фиксации цен на бензин

17:46 2.06.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Правительство договорилось с нефтяными компаниями зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо. Об этом вице-премьер Дмитрий Козак рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы встретились с крупнейшими нефтяными компаниями — тринадцать компаний. Они тоже граждане нашей страны, национальные компании. И они понимают, что сегодня, в летний период, это не только отражается на автолюбителях, простых гражданах. Это существенная финансовая нагрузка прежде всего на сельское хозяйство, на потребителей дизельного топлива. В целом нефтегазовая отрасль с пониманием относится к тому, что мы должны балансировать, мы нефтегазовая держава и должны учитывать интересы нашей экономики", — сказал он.

Вице-премьер также пояснил, что акцизы на топливо снизят не с 1 июля, как планировалось, а с 1 июня.

"Мы договорились, что пойдем сегодня им навстречу — фискальная нагрузка в виде акцизов на бензин и дизельное топливо будет снижена. Такое решение было принято без их участия еще до этого совещания. Но важно было глаза в глаза договориться. И они умерят свои аппетиты: безудержно гнаться за такой же доходностью, как экспорт нефти, не следует", — добавил он.

Эти цены зафиксируют по состоянию на 30 мая. Снизить их, по словам Козака, невозможно, и "требовать работать себе в убыток тоже невозможно".

"Но мы понимаем, что доходность будет несколько меньше", — заключил вице-премьер.

В последнее время в России резко возросли цены на бензин. Психологическую отметку в 40 рублей за литр они преодолели в середине апреля. А только за прошлую неделю на столичных заправках цены подскочили сразу на 88-90 копеек — до 42,21 рубля за литр АИ-92 и до 45,5 рубля за литр АИ-95. Литр "дизеля" подорожал на 85 копеек — до 43,99 рубля, отмечает РИА Новости.

Больше всего цены выросли в Петропавловске-Камчатском (на 4,6%), Казани, Брянске, Орле, Тамбове и Кемерово (на 3-3,4%).

 

Темы: Нефтяная промышленность в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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02.06.2018, 23:38
Гость: Мне понравилось

Читаю СМИ. Первая статья с названием что-то про резкий рост цен на бензин. Читаю интернет дальше. Попадается статья у кого в России самые большие зарплаты. Открываю статью. Написано, что самые большие зарплаты в нефтянке. Меня терзают смутные сомнения. Почему бензин так растет катастрофически. Им все мало и мало?
02.06.2018, 23:22
Гость: путник

Государство договорилось с государственной компанией Газпром, ГК Роснефть, полугосударственной Лукойл о фиксации цен на бензин. "Тихо сам с собою я веду беседу" написано на воротах психиатрической лечебницы.
Газпром, в том числе, мое достояние, однако я с ним ни о чем не договаривался, и ни кому не поручал. Мое условие: Снизить цену бензина на 25% минимум. Слугам народа, си речь правительству и президенту, приступить к исполнению немедленно. К стати, когда вводили акцизы на топливо, обещали отменить транспортный налог.
02.06.2018, 22:21
Гость: Правительство

прикидывается дурачками, забыв, что при 100% прибыли капитализм попирает все человеческие законы, ну, а про 300% сами знаете.
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