Топ-6 событий июня, которые потрясут финансовые рынки

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В мире каждый день происходят события, так или иначе влияющие на мировые финансовые рынки

Однако некоторые из них имеют особое значение. «Актуальные комментарии» рассказывают о шести главных политических и финансовых событиях июня.

Фото с сайта Pixabay.com

Референдум в Швейцарии

10 июня в Швейцарии состоится референдум о том, следует ли вводить суверенную денежную систему. Сторонники инициативы «За деньги, неподвластные кризисам» пытаются преодолеть формирование новых финансовых пузырей.

Дело в том, что сейчас в Швейцарии в наличном обороте находятся примерно 80 млрд франков в форме монет и бумажных банкнот. И это только 10% от всей денежной массы. Остальные 90% — это деньги, которые размещены частными швейцарскими банками у себя на депозитах. Есть вполне резонные подозрения, что не все «виртуальные деньги» подтверждены реальными финансами. «Виртуальные деньги» не являются легальными средствами платежа и взаиморасчетов.

Если инициатива одержит верх, то это может подорвать доверие инвесторов в швейцарский франк. Это также может повлиять на работу швейцарских банков. По данным опросов, инициативу поддерживают только 35% граждан, но, как показали Brexit и президентские выборы в США, исход выборов может быть другим.

Решение ФРС

12-13 июня Федеральная резервная система США должна осуществить второе из трех повышений процентных ставок, ожидаемых в этом году. Ставки должны вырасти до 1,75-2,0%. Этот показатель напрямую влияет на курс доллара. Процентные ставки США и доходность казначейских облигаций являются основной для базовой ставки для глобальных затрат по займам.

На заседании в январе 2018 года ФРС оставила ставку без изменений (на уровне 1,25-1,50%). Но сейчас обострились торговые отношения с Китаем и Европой, что создает риски для американского рынка.

Встреча Трампа и Кима

Судьба исторической встречи между США и КНДР до сих пор неизвестна. Как отмечают эксперты, если встреча все же состоится, рынок акций отреагирует ростом, так как в этом случае была бы снята напряженность в международных отношениях и нивелируется риск ядерного противостояния.

Пока все идет к тому, что встреча состоится, но Трамп снова может от нее отказаться.

Цены на нефть

22 июня ОПЕК может принять решение об увеличении добычи нефти, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. С начала 2017 года страны-экспортеры нефти не увеличивали объемы добычи, что значительно повлияло на рост цен на энергоносители.

В случае увеличения объемов добычи, цены на нефть могут быть скорректированы. Но, по мнению экспертов, цена в 2018 году цена не будет опускаться ниже $70 за баррель.

Выборы в Турции

24 июня продут досрочные президентские и парламентские выборы в Турции. По словам Эрдогана, Высшая избирательная комиссия (ЦИК) Турции вскоре начнет подготовку к проведению выборов в республике.

В Турции продолжает сохраняться нестабильная политическая ситуация, что пугает инвесторов. В этом году лира обесценилась на 20%, а усугубление политической ситуации в стране негативно отразится на рынках.

Трудности Brexit

28-29 июня пройдет саммит ЕС, на котором снова будут обсуждаться условия выхода Великобритании из Союза. Стороны долгое время не могут договориться о размерах компенсации, которую заплатит Лондон, а также о дальнейших условиях экономического сотрудничества. Неопределенность продолжает влиять на экономику и фунт, который в последнее время снижается.

Также Лондон не разработал решение для ирландской границы, у которой есть финансовая самостоятельность в связях с ЕС. Инвесторы опасаются, что восстановление физической границы между странами-членами ЕС Ирландией и британской провинцией Северной Ирландии может возродить там насилие.

При написании текста использовались материалы агентства Reuters

