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В Австрии призвали отменить санкции против России из-за новых пошлин США

10:39 3.06.2018
Хайнц-Кристиан Штрахе. Фото с сайта ru.wikipedia.org
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Австрийский вице-канцлер, федеральный министр спорта и лидер Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе заявил о том, что странам Евросоюза, по его мнению, после введения США новых торговых пошлин следует пересмотреть свою позицию относительно санкций против России и отказаться от «этих болезненных» ограничений. Такую точку зрения Штрахе выразил в интервью австрийской газете Österreich.

«Должна быть реакция со стороны ЕС, потому что из-за нынешней ситуации справедливая торговля невозможна», — заявил он в ответ на вопрос о том, необходимы ли «ответные тарифы» в отношении товаров из США со стороны европейских стран. «Было бы желательно, если бы ЕС [ввиду этой ситуации] переосмыслил [также свою позицию в отношении санкций против российских компаний и физических лиц]», — добавил Штрахе, заметив, что он «всегда предостерегал от того, чтобы подталкивать Россию в руки Китая».

«Санкции в частности повредили нашу австрийскую экономику. Настало время положить конец этим болезненным ограничениям и нормализовать политические и экономические отношения с Россией», — заключил вице-канцлер Австрии.

Обменяться мнениями по этому поводу, как добавил Штрахе, он «лично» надеется с президентом России Владимиром Путиным, пишет РБК. В Вену с визитом российский политик должен приехать 5 июня.

Темы: США, Акцизы и пошлины , Экономическая ситуация в мире, Экономические санкции и эмбарго, Европейский союз (ЕС)
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