Авиакомпании предупредили о возможном росте стоимости билетов

22:18

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (в нее входят все крупные авиакомпании, кроме группы "Аэрофлот") предупредила о возможном росте цен на авиабилеты из-за роста стоимости авиакеросина.

Это следует из письма АЭВТ курирующему отрасль вице-премьеру Максиму Акимову.

"По мнению АЭВТ, текущая ценовая политика производителей авиационного керосина и топливозаправочных компаний может привести к тому, что авиакомпании будут вынуждены принять непопулярные меры компенсирующего характера через введение дополнительного [к тарифам] "топливного сбора", что, безусловно, негативно скажется на доступности авиаперевозок для потребителей", - говорится в письме АЭВТ.

"По сути, речь идет о возможном росте стоимости авиабилетов, - пояснил ТАСС председатель правления АЭВТ, генеральный директор ПАО "Ютэйр" Андрей Мартиросов. - Компании могут просто ввести дополнительный сбор". "Проблема роста расходов сейчас наблюдается у всех авиакомпаний", - сказал он. На данный момент у всех перевозчиков средняя стоимость билета снизилась, а расходы выросли, пояснил Мартиросов. "Пока авиакомпании надеются отыграться во время летнего сезона, - говорит он. - Сейчас они списывают потери за счет внутренних ресурсов".

АЭВТ попросила Акимова "дать указание ФАС России провести анализ ситуации на рынке авиатопливообеспечения и по итогам провести совещание с участием всех заинтересованных сторон".

В течение 2017 года рост средних цен производителей авиакеросина составил 23,2%, приводит в письме АЭВТ данные Росстата.