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Авиакомпании предупредили о возможном росте стоимости билетов

22:18 4.06.2018
Пассажирский самолет © KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (в нее входят все крупные авиакомпании, кроме группы "Аэрофлот") предупредила о возможном росте цен на авиабилеты из-за роста стоимости авиакеросина.

Это следует из письма АЭВТ курирующему отрасль вице-премьеру Максиму Акимову.

"По мнению АЭВТ, текущая ценовая политика производителей авиационного керосина и топливозаправочных компаний может привести к тому, что авиакомпании будут вынуждены принять непопулярные меры компенсирующего характера через введение дополнительного [к тарифам] "топливного сбора", что, безусловно, негативно скажется на доступности авиаперевозок для потребителей", - говорится в письме АЭВТ.

"По сути, речь идет о возможном росте стоимости авиабилетов, - пояснил ТАСС председатель правления АЭВТ, генеральный директор ПАО "Ютэйр" Андрей Мартиросов. - Компании могут просто ввести дополнительный сбор". "Проблема роста расходов сейчас наблюдается у всех авиакомпаний", - сказал он. На данный момент у всех перевозчиков средняя стоимость билета снизилась, а расходы выросли, пояснил Мартиросов. "Пока авиакомпании надеются отыграться во время летнего сезона, - говорит он. - Сейчас они списывают потери за счет внутренних ресурсов".

АЭВТ попросила Акимова "дать указание ФАС России провести анализ ситуации на рынке авиатопливообеспечения и по итогам провести совещание с участием всех заинтересованных сторон".

В течение 2017 года рост средних цен производителей авиакеросина составил 23,2%, приводит в письме АЭВТ данные Росстата. 

Темы: Россия, Российские авиакомпании, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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05.06.2018, 10:49
Гость: 2018марта

И не говорите, что вас не предупреждали. - 77%, ау?! -Бэээ..
05.06.2018, 07:35
Гость: ВВВ

Вот это новость, а мы и не "ожидали"!
05.06.2018, 07:34
Гость: Беглый

Ещё до выборов , когда я предупреждал людей о том, что им готовят , меня мягко попросили из администрации , это всё случилось в одну ночь ...
Так и в этом случае , нет пророка в своем Отечестве .
Но мне горько за другое , я видел как убивали мою Родину , а теперь 30 лет эти , рвут на части то , что от нё осталось , а эти рукоплескают и голосуют за них . полный бред , есть посты в которых спрашивают , за кого тогда ?
Лдано забудем , всё равно до выборов ещё жить да жить .
Вчера набрёл на тему когда народ пишет по поводу перелётов в Крым и так далее , утрировано нас всех заперли как за железным зановесом , доллар в небесах , бензин ещё выше , остаётся только на еду и то не сильно богато ...
Не угнаться мне за такой жизнью .
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