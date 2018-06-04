Япония предупредила о кризисе в мировой экономике из-за действий США

10:26

Япония выразила обеспокоенность угрозой хаоса в мировой экономике из-за введения США новых таможенных пошлин на импорт стали и алюминия, пишет РИА Новости.

В частности, генсекретарь японского кабмина Ёсихидэ Суга заявил, что данные действия США могут сильно повлиять на экономические отношения между Америкой и Японией, а также затронут всю систему многосторонней мировой торговли. Таким образом это вызовет хаос на мировом рынке.

Япония намерена добиваться того, чтобы любые торговые меры проводились в соответствии с соглашением ВТО. Данная позиция будет донесена до США во время предстоящего визита премьер-министра страны Синдзо Абэ в Вашингтон, а также на саммите «большой семерки» в Канаде.

С 1 июня в США вступили в силу новые пошлины на импорт ряда металлов из Мексики, Канады и Евросоюза: на стальную продукцию 25%, на алюминиевую — 10%.