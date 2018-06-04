Кудрин предложил еще сократить финансовую поддержку ПФР из бюджета

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Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил дополнительно сократить межбюджетный трансферт из федерального бюджета в Пенсионный фонд (ПФР) в 2018 году на 40 млрд руб. — сверх уже согласованного сокращения трансферта на 61 млрд руб. Это позволяют сделать значительные остатки неиспользованных средств, ожидаемые у Пенсионного фонда по итогам 2018 года.

«Оно было предложено: частичное уменьшение трансферта больше чем на 60 млрд [руб.]. Мы считаем, что можно было бы уменьшить еще трансферт Пенсионному фонду», — сказал Кудрин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Согласно одобренным правительством поправкам в бюджет ПФР, трансферт из федерального бюджета в 2018 году на пенсионное обеспечение сократится на 61,3 млрд руб. относительно первоначального плана. Таким образом, общее сокращение трансферта Пенсионному фонду могло бы составить 101 млрд руб., пишет РБК

По оценке Счетной палаты, если межбюджетный трансферт урезать менее чем на 100 млрд руб., появляются «риски значительного остатка неиспользованных средств в бюджете ПФР на конец 2018 года», следует из заключения СП к проекту поправок к бюджету Пенсионного фонда.