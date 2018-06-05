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Госдума разрешила блокировать кредитки при подозрении в хищении средств

12:55 5.06.2018
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, позволяющий банкам на срок до двух рабочих дней блокировать кредитные карты и электронные переводы со счетов клиентов при возникновении подозрения о хищении с них средств.

Как пишет "Интерфакс", закон легализует практику банков приостанавливать в срок до двух суток операцию в том случае, если она носит подозрительный характер. Перечень основных признаков совершения перевода денежных средств без согласия плательщика устанавливается банками по согласованию с ЦБ.

Предполагается, что при подозрении о хищении банк должен незамедлительно связаться с физическим лицом по телефону или через электронную почту, а с юридическим лицом - в порядке, установленном договором об использовании электронного средства платежа. В том случае, если получено разрешение владельца, то поручение о переводе выполняется незамедлительно, при неполучении - по истечении двух рабочих дней.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Банки в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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05.06.2018, 19:22
Гость: Психиатр

Ну да. Отныне вы и ваша братия по старинке будут бегать за своими тридцатью шекелями в ближайшее американское посольство... Лафа заканчивается.
05.06.2018, 18:51
Гость: Ray Bloom

Храните деньги только под матрацем.
05.06.2018, 15:52
Гость: А раньше мне

кто отправлял СМС-запросы при перечислении денег?
Инопланетяне?
Так и знал!
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