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В Центробанке РФ зафиксировали снижение зарплат бюджетников

10:30 6.06.2018
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Номинальные зарплаты работников бюджетной сферы, подпадающих под действие «майских указов» 2012 года, в марте начали снижаться. Об этом говорится в июньском обзоре Центробанка «О чем говорят тренды», пишет РБК.

По сравнению с мартом 2017 года снижение номинальных зарплат этих категорий бюджетников составило 0,6%. «Вероятно, указывает на то, что значительный рост заработной платы в январе—феврале отчасти был следствием единоразовых выплат», — говорится в обзоре.

При этом авторы обзора считают, что дальнейшая реализация «майских указов» 2012 года и индексация заработной платы остальным бюджетникам «будут поддерживать рост заработной платы в госсекторе выше среднего по стране».

По данным Росстата, номинальные зарплаты в целом по России в марте выросли на 9% год к году.

В обзоре Центробанка «О чем говорят тренды», опубликованном в апреле, прогнозировалось, что рост зарплат в госсекторе из-за очередного этапа выполнения «майских указов» в 2018 году составит 13-15%.

«Майские указы» — пакет распоряжений, подписанный Владимиром Путиным после начала его очередного президентского срока в мае 2012 года. Один из этих указов предполагает, что средняя зарплата ряда категорий работников бюджетной сферы к 2018 году должна будет составлять от 100 или 200% (в зависимости от категории) от средних трудовых доходов в регионе.

В мае 2018 года Путин, начавший новый президентский срок, подписал пакет указов. Новые «майские указы» направленны на повышение продолжительности жизни и снижения уровня бедности. На их выполнение, по оценке правительства, потребуется около 8 триллионов рублей.

Темы: Россия, Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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06.06.2018, 13:11
Гость: То ли

еще будет,оеей.Три срока вытягивал из нас жилы,в последний срок,когда терять уж нечего ,можно и разгуляться по полной.Трепещите,бараны!!!
06.06.2018, 11:27
Гость: Двухсотрублевку новенькую видел.

Симпатичная!
06.06.2018, 11:03
Гость: Вы фсе врете

Путин сказал, что майские указы выполнили.
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