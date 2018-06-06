В Центробанке РФ зафиксировали снижение зарплат бюджетников

10:30

Номинальные зарплаты работников бюджетной сферы, подпадающих под действие «майских указов» 2012 года, в марте начали снижаться. Об этом говорится в июньском обзоре Центробанка «О чем говорят тренды», пишет РБК.

По сравнению с мартом 2017 года снижение номинальных зарплат этих категорий бюджетников составило 0,6%. «Вероятно, указывает на то, что значительный рост заработной платы в январе—феврале отчасти был следствием единоразовых выплат», — говорится в обзоре.

При этом авторы обзора считают, что дальнейшая реализация «майских указов» 2012 года и индексация заработной платы остальным бюджетникам «будут поддерживать рост заработной платы в госсекторе выше среднего по стране».

По данным Росстата, номинальные зарплаты в целом по России в марте выросли на 9% год к году.

В обзоре Центробанка «О чем говорят тренды», опубликованном в апреле, прогнозировалось, что рост зарплат в госсекторе из-за очередного этапа выполнения «майских указов» в 2018 году составит 13-15%.

«Майские указы» — пакет распоряжений, подписанный Владимиром Путиным после начала его очередного президентского срока в мае 2012 года. Один из этих указов предполагает, что средняя зарплата ряда категорий работников бюджетной сферы к 2018 году должна будет составлять от 100 или 200% (в зависимости от категории) от средних трудовых доходов в регионе.

В мае 2018 года Путин, начавший новый президентский срок, подписал пакет указов. Новые «майские указы» направленны на повышение продолжительности жизни и снижения уровня бедности. На их выполнение, по оценке правительства, потребуется около 8 триллионов рублей.