]]> ]]>
Главная Экономика Новости

Россияне назвали ответственных за рост цен на бензин

12:43 6.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Две трети россиян считают, что рост цен на бензин в стране является следствием экономической политики российских властей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

Согласно результатам опроса, 66 процента респондентов назвали экономическую политику властей причиной роста цен на бензин. Влияние неких внешних факторов на рост цен отмечают 21 процент опрошенных.

Почти половина россиян, 46%, возлагает ответственность за рост цен на нефтяные компании, и 40% считают ответственным правительство РФ. 78% респондентов считают, что ценовой рост на топливо будет продолжаться и лишь 5% заявили о возможном снижении цен.

«Рост цен — одна из самых резонансных для населения экономических проблем. Остроту придает извечный вопрос россиян: почему цены на бензин в России растут вне зависимости от роста или падения цен на нефть. Это создает ощущение неэкономической природы ценообразования на бензин», - отметили во ВЦИОМ.

Темы: Бензин, Динамика цен на автомобильное топливо, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.06.2018, 20:08
Гость: Ybr

Какой ГАРАНТ,такая и экономическая политика и цены на бензин.Скорей бы у ГАРАНТА заканчивался президентский срок,может другой профессиональней будет.
06.06.2018, 18:54
Гость: Дело

было не в бабине раздолбай сидел в кабине.
06.06.2018, 18:39
Гость: Ну например

Вьетнам. Добывают сами. И цена на бензин чётко привязана к мировой цене нефти. Там бензин то дешевеет, то дорожает.
Все комментарии (21)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.