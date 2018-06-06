Россияне назвали ответственных за рост цен на бензин

12:43

Две трети россиян считают, что рост цен на бензин в стране является следствием экономической политики российских властей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

Согласно результатам опроса, 66 процента респондентов назвали экономическую политику властей причиной роста цен на бензин. Влияние неких внешних факторов на рост цен отмечают 21 процент опрошенных.

Почти половина россиян, 46%, возлагает ответственность за рост цен на нефтяные компании, и 40% считают ответственным правительство РФ. 78% респондентов считают, что ценовой рост на топливо будет продолжаться и лишь 5% заявили о возможном снижении цен.

«Рост цен — одна из самых резонансных для населения экономических проблем. Остроту придает извечный вопрос россиян: почему цены на бензин в России растут вне зависимости от роста или падения цен на нефть. Это создает ощущение неэкономической природы ценообразования на бензин», - отметили во ВЦИОМ.