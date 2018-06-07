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ФНБ пополнится в 2018 году на 2,2 триллиона рублей

14:09 7.06.2018
Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин
Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин
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Фонд национального благосостояния (ФНБ) в 2018 году увеличится на 2,2 триллиона рублей. Об этом сообщил первый вице‐премьер и министр финансов России Антон Силуанов, сообщил сайт «Вечерняя Москва».

Сумма в ФНБ составит 3,6 триллиона рублей после увеличения в 2018 году. Силуанов отметил, что в текущем году нефтегазовые доходы тратиться не будут, а пойдут на дополнительные резервы.

В феврале правительство ужесточило правила размещения средств ФНБ в финансовых организациях. Его активы нельзя использовать до тех пор, пока ликвидная часть фонда не достигнет 7% прогнозируемого объема ВВП.

Министр добавил, что за сложный период 2012017 годов правительство потратило на поддержку экономики из резервов 6,4 триллиона рублей.

Ранее стало известно, что Пенсионный фонд России увеличит расходы на пенсии на 100 миллиардов рублей. Общая статья расходов по этому пункту составит 7,3 триллиона рублей.

Темы: Бюджетная политика в России, Экономика и финансы, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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07.06.2018, 22:16
Гость: ...

А нам с этого хоть что-нибудь будет? Или опять как всегда, как-будто на Марсе все происходит. Какое-то повышение благосостояния, какие-то прорывы в светлое будущее, какие-то инновации... вообще, что это такое? ... а у нас тут, на Земле, цены на бензин - растут, на продукты - растут, на ЖКХ - растут, какие-то новые и новые налоги появляются и на старые налоги цены тоже РАСТУТ. Путин? Але? Ты нас слышишь?
07.06.2018, 18:19
Гость: Надо же

Не было в СССР таких фишек. Даже в "разгар" холодной войны цены не повышались, а снижались, поскольку вся страна на себя работала, а не на кучку "близких по духу", как сейчас.
07.06.2018, 16:48
Гость: Анна

Вы абсолютно правы.Это фишка пришла из СССР.Ведь как народу коммунисты объясняли мы живем плохо из-за того что много тратимся на оборону надо ПРОТИВОСТОЯТЬ США. Пу знает что народ будет терпеть нищету зная что он противостоит США. Как говаривал СТалин "у русского народа наибольшее терпение" .Русские-самый терпеливый народ в мире. На самом деле Пу парит мозги народу они просто не хотят улучшать уровень жизни населения. Как это не прискорбно но Депардье прав называя РОссию сарам,для него европейца привыкшего к сытости ,наша РОссия сарай и сарай у нас везде кроме Москвы.2 года назад была в Ленинградской области такие же нищие как мы нет там богатства народ живет в каких-то деревянных сараях,в нашем регионе дома лучше. Раньше в "нулевые" обсуждали проблемы медицины,образования сейчас всякая внешняя политика и точнее проблемы Украины,даже Сирию особо не обсуждают, и кого ТРамп пригласил себе на обед вместо серьезных внутриполитических проблем. Запретили.
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