ФНБ пополнится в 2018 году на 2,2 триллиона рублей

14:09

Фонд национального благосостояния (ФНБ) в 2018 году увеличится на 2,2 триллиона рублей. Об этом сообщил первый вице‐премьер и министр финансов России Антон Силуанов, сообщил сайт «Вечерняя Москва».

Сумма в ФНБ составит 3,6 триллиона рублей после увеличения в 2018 году. Силуанов отметил, что в текущем году нефтегазовые доходы тратиться не будут, а пойдут на дополнительные резервы.

В феврале правительство ужесточило правила размещения средств ФНБ в финансовых организациях. Его активы нельзя использовать до тех пор, пока ликвидная часть фонда не достигнет 7% прогнозируемого объема ВВП.

Министр добавил, что за сложный период 2012017 годов правительство потратило на поддержку экономики из резервов 6,4 триллиона рублей.

Ранее стало известно, что Пенсионный фонд России увеличит расходы на пенсии на 100 миллиардов рублей. Общая статья расходов по этому пункту составит 7,3 триллиона рублей.