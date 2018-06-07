Центробанк увидел в миллениалах угрозу для пенсионной системы

13:55

Модель поведения современной молодежи может подорвать существующую пенсионную систему России. Об этом говорится в докладе Центробанка «Основные направления развития финансового рынка РФ на период 2019–2021 годов».

Как указывают аналитики ЦБ, нынешнее поколение миллениалов (или «поколение Y» родившихся в 1980-е — 2000-е годы) не склонно к накоплению и предпочитает вкладывать свободные денежные средства в «получение качественных впечатлений, по своей мотивации не всегда ориентированных на перспективу».

Развитие коммуникационных технологий в конце первого десятилетия XXI века привело к экономике совместного пользования, которую называют уберизацией, говорится в отчете ЦБ. Такая модель потребления, основанная на совместном доступе к чему-либо, в перспективе может привести к отказу от потребности иметь предметы в собственности, считают эксперты.

Правительство РФ несколько лет обсуждает возможную пенсионную реформу. 8 мая вновь избранный на пост премьер-министра Дмитрий Медведев пообещал в ближайшее время представить предложения о повышении пенсионного возраста в России. Министерства финансов и труда рассматривают разные варианты реформы.