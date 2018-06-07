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Центробанк решил судиться с экс-владельцами санируемых банков

16:45 7.06.2018
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Центробанк инициировал законодательное определение убытков, которые он понес из-за санации банков.

В дальнейшем эта информация поможет взыскать часть затрат с бывших собственников рухнувших банков. Иски будут поданы до конца 2018 года, пообещал зампред ЦБ Василий Поздышев.

По его словам, сейчас у регулятора есть возможность только судебной процедуры взыскания с бывших собственников убытков, понесенных на санацию их бывших банков, сообщает «Право.ру».

Сейчас в ЦБ ведут расчеты по каждому из случаев, чтобы определить – какие иски регулятор будет предъявлять бывшим собственникам. Иски будут поданы к концу 2018 года или в начале следующего, уточнил Поздышев.

"Это сложная работа, новая для ЦБ и для того, чтобы дело было выиграно в суде или делу был дан ход, все досье должно быть хорошо подготовлено", – сказал он.

"Лучше хорошо подготовиться и подать чуть позже, чем сразу подать иск и быстро получить отказ", – Василий Поздышев.

По словам зампреда ЦБ, в регуляторе есть понимание, что процессы будут "очень непростые" и могут затянуться. При этом судебные процессы будут начинаться с определения конечных бенефициаров проблемных банков. К кому в итоге у ЦБ будет право предъявлять претензии – будет решать суд, пояснил Поздышев.

В прошлом году ЦБ взял на санацию через Фонд консолидации банковского сектора три крупнейших банка – ФК "Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк. Накануне Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор потратил на их санацию 2,6 трлн руб. 

Темы: Банки в России, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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07.06.2018, 21:58
Гость: gvozd

иски регулятор будет предъявлять бывшим собственникам
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кстати, такая система ранее существовала в сша.
акционеров обанкротившекся фирмы привлекали к ответу за доведение до банкротства.
07.06.2018, 20:59
Гость: Фрол - "наши" сатанисты это фанатическая изуверская каста

Все действия ЦБ затратившего на санацию банков огромные государственнные деньги, а потом решивших судиться с банками показвают дикую некомпетентность руководителей ЦБ. Поскольку прогноз Цб и понесенные убытки свидетельствуют что в ЦБ были приняты неправильные решения по поводу санации.
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История с банком Открытие вообще одна уголовщина. Когда троцкисты из ЦБ вопреки всему решили спасти банк своего единоверца Иосифа Минца. В момент когда ЦБ взял его под свою опеку руководство банка Открытия сняли со счетов банка гигантские суммы и провели незаконные банковские операции. Но делу так и не дали ходу. А потом выяснилось что Мосиф Минц со своей семьей в полном составе переехал на эительство в Лондон. Сталин тихо в стороне покуривает трубку.
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